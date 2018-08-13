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На автодорозі "Бориспіль–Дніпро" зіткнулися п'ять автомобілів: троє людей загинули

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ДТП на автодорозі "Бориспіль–Дніпро"
ДТП на автодорозі "Бориспіль–Дніпро" / Фото прес-служби поліції

На Київщині на автодорозі "Бориспіль–Дніпро" водій автомобіля, виконуючи маневр обгону, допустив зіткнення з автівками, що рухались у протилежному та попутному напрямках. У результаті ДТП загинуло троє людей, ще троє отримали тілесні ушкодженні різного ступеню тяжкості.

Смертельна аварія сталася у неділю, 12 серпня, на 71 кілометрі автодороги Бориспіль–Дніпро, поблизу села Хоцьки Переяслав-Хмельницького району, повідомляють у прес-службі поліції.

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"56-річний водій автомобіля "DACIA Logan", рухаючись в напрямку міста Дніпро, при маневрі обгону виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із автомобілем "DAEWOO Lanos". Повернувшись на свою смугу руху, він допустив зіткнення із автомобілем "SsangYong", що рухався у попутному напрямку. Після чого водій автомобіля "DACIA Logan" знову виїхав на протилежну смугу руху, де сталося зіткнення ще з двома автомобілями "DAEWOO Lanos" та "ВАЗ 21102", – зазначають у поліції.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди 56-річний водій автомобіля "DACIA Logan" загинув на місці.

Водій автомобіля "Део Ланос", 55-річний чоловік, та 62-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень померли на місці аварії. Ще троє пасажирів цього автомобіля отримали травми різного ступеню тяжкості та доправлені до районної лікарні,
– йдеться у повідомленні поліції. 

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють всі обставини та причини ДТП, опитуються учасники та свідки дорожньої аварії.

 

Теги: Аварії та ДТП Новини Києва Жертви
Джерело: 24 Канал
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