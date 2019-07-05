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      На Багамах в авіакатастрофі загинув мільярдер: фото

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      Мільярдер Кріс Клайн
      Мільярдер Кріс Клайн / bahamaspress.com

      У районі Багамських островів сталася жахлива аварія вертольота. Унаслідок цього загинули 7 людей, серед яких мільярдер і вугільний магнат Кріс Клайн.

      Вертоліт прямував з одного з островів у Форт-Лодердейл, пише Bahamas Press. Однак він зник незабаром після зльоту.

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      Уламки вертольота знайшли в океані. Губернатор Західної Вірджинії Джим Джастіс уже висловив співчуття у зв'язку з смертю Кріса Клайна.

      мільярдер багами смерть авіакатастрофа
      Вертольот після авіакатастрофи

      Чоловіку був 61 рік. Він займався вугільним бізнесом, а також був відомим благодійником. За оцінкою Forbes, статки Клайна становили близько 1,8 мільярда доларів.

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      Теги: Новини України авіація Жертви Новини США Транспорт Гроші
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