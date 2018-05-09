На Буковині урядовці РДА викинули квіти з-під пам'ятника загиблим у Другій світовій війні

У Чернівецькій області, міський голова Сокирян Василь Равлик, поскаржився поліції та СБУ на дії чиновників РДА, які повикидали квіти з-під пам’ятника загиблим на узбіччя дороги, через годину після урочистих заходів з нагоди Дня пам’яті й примирення.

Про це йдеться у відкритому листі Равлика голові Чернівецької ОДА Олександру Фищуку, який посадовець опублікував на своїй сторінці у соцмережі, інформує ZIK.

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"Через годину по завершенню урочистостей до заступника міського голови Чорного В.Ф. зателефонували небайдужі жителі міста і повідомили, що працівники відділу культури Сокирянської РДА забирають і викидають вінки і квіти від пам’ятників", – йдеться у листі.

Равлик додав, що "такі дії вчинено працівниками відділу культури РДА на чолі з його начальником Горн Раїсою Антонівною".

"Вважаю це верхом цинізму, оскільки ці особи у такий спосіб осквернили пам’ять загиблих у Другій світовій війні та зневажили живих ветеранів, які протягом урочистостей тричі покладали квіти до пам’ятників", – написав Василь Равлик, закликавши голову ОДА "вжити відповідних заходів реагування щодо дій посадових осіб".