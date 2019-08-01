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      На День Незалежності у Києві буде два марші – за участю ветеранів і влади

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      У Києві на День Незалежності пройдуть марші влади і ветеранів
      У Києві на День Незалежності пройдуть марші влади і ветеранів / doba.te.ua

      Ветеранські організації домовилися з Офісом Президента Володимира Зеленського про організацію і проведення 24 серпня свого маршу до Дня Незалежності України. На нього вийдуть ветерани АТО й ООС, які воювали на Донбасі.

      Про це ветерани домовились на зустрічі з заступником глави Офісу Президента Кирилом Тимошенком, розповів громадський активіст та організатор параду до Дня Незалежності "Марш захисників" Андрій Медведько.

      Читайте також: Хода гідності замість параду: у чому різниця

      На зустрічі з ветеранами також були присутні силовики, міністр культури Євген Нищук, міністр молоді і спорту Ігор Жданов, міністерка у справах ветеранів Ірина Фріз.

      Розглядали питання проведення урочистих заходів до Дня Незалежності. Результат влаштував обидві сторони. Буде два марші. Домовились про спільну координацію, щоб не заважати одне одному,
      – сказав активіст.

      Відтак, у Києві на Хрещатику в різний час 24 серпня відбудуться два марші:

      • Офіційний – Марш (Хода) Гідності. Його проводить керівництво держави.
      • Народний –  Марш захисників. Його проводять ветеранські спілки, волонтери та сім`ї загиблих українських військових.

      За словами організатора параду ветеранів, на ньому не буде президента Зеленського, попереднього президента Порошенка, представників влади і жодних партійних прапорів.

      Медведько відзначив, що вважає прогресом позицію влади, яка пішла їм назустріч і сторони порозумілися й погодили той факт, що ветерани АТО та ООС проведуть народний марш.

       

      Якою буде Хода гідності на День Незалежності? Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким параду на День Незалежності не буде. Грант назвав щорічний парад "помпезним і недешевим". Через економію коштів від відміни параду, гарант пропонує виділити 300 мільйонів гривень для премії українським військовим. Премії отримають солдати строкової служби, сержанти, офіцери, військові, які виконують завдання в зоні проведення ООС.

      Відтак, цьогоріч Україна відзначатиме День Незалежності за новим осучасненим сценарієм. У Києві 24 серпня пройде Хода гідності, участь в якій візьме президент Володимир Зеленський, керівництво держави, військові ЗСУ, волонтери, спортсмени, медики, освітяни тощо.

      Після цього глава держави виступить зі зверненням до українців. Згодом у центрі Києва відбудеться грандіозний концерт.

       

       

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      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Новини Києва Новини політики Володимир Зеленський День Незалежності Збройні сили України Міністерство у справах ветеранів Євген Нищук Офіс Президента Президент України Міністерство культури України Марш Гідності Ігор Жданов Ірина Фріз
      Джерело: 24 Канал
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