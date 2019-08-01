На День Незалежності у Києві буде два марші – за участю ветеранів і влади

Ветеранські організації домовилися з Офісом Президента Володимира Зеленського про організацію і проведення 24 серпня свого маршу до Дня Незалежності України. На нього вийдуть ветерани АТО й ООС, які воювали на Донбасі.

Про це ветерани домовились на зустрічі з заступником глави Офісу Президента Кирилом Тимошенком, розповів громадський активіст та організатор параду до Дня Незалежності "Марш захисників" Андрій Медведько.

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На зустрічі з ветеранами також були присутні силовики, міністр культури Євген Нищук, міністр молоді і спорту Ігор Жданов, міністерка у справах ветеранів Ірина Фріз.

Розглядали питання проведення урочистих заходів до Дня Незалежності. Результат влаштував обидві сторони. Буде два марші. Домовились про спільну координацію, щоб не заважати одне одному,

– сказав активіст.

Відтак, у Києві на Хрещатику в різний час 24 серпня відбудуться два марші:

Офіційний – Марш (Хода) Гідності . Його проводить керівництво держави.

. Його проводить керівництво держави. Народний – Марш захисників. Його проводять ветеранські спілки, волонтери та сім`ї загиблих українських військових.

За словами організатора параду ветеранів, на ньому не буде президента Зеленського, попереднього президента Порошенка, представників влади і жодних партійних прапорів.

Медведько відзначив, що вважає прогресом позицію влади, яка пішла їм назустріч і сторони порозумілися й погодили той факт, що ветерани АТО та ООС проведуть народний марш.

Якою буде Хода гідності на День Незалежності? Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким параду на День Незалежності не буде. Грант назвав щорічний парад "помпезним і недешевим". Через економію коштів від відміни параду, гарант пропонує виділити 300 мільйонів гривень для премії українським військовим. Премії отримають солдати строкової служби, сержанти, офіцери, військові, які виконують завдання в зоні проведення ООС.



Відтак, цьогоріч Україна відзначатиме День Незалежності за новим осучасненим сценарієм. У Києві 24 серпня пройде Хода гідності, участь в якій візьме президент Володимир Зеленський, керівництво держави, військові ЗСУ, волонтери, спортсмени, медики, освітяни тощо.



Після цього глава держави виступить зі зверненням до українців. Згодом у центрі Києва відбудеться грандіозний концерт.