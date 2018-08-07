На Дніпропетровщині у ДТП загинули 2 особи, багато поранених: фото та відео 18+

У Дніпропетровській області зіткнулися легковий автомобіль "Ауді А8" і рейсовий автобус Мерседес, який їхав за маршрутом Дніпро-Кам'янське. У результаті ДТП загинули двоє людей, та ще 13 отримали поранення.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

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Зазначається, що аварія сталася у Петриківському районі між селами Лобойківка і Єлезаветівка.

Попередньо в автобусі перебувало 25 осіб. У результаті ДТП загинули 2 людини, постраждали 13 осіб,

– повідомили в обласному ДСНС.

Як повідомив начальник ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Кульбач "Інформатору", рятувальники за допомогою спецобладнання дістають з автобуса потерпілих, а також вирізують тіла загиблих.

За його словами, автобус піднімають за допомогою автокрана. Окрім того, рятувальники змушені були застосувати до Audi вогнегасник, аби уникнути загоряння.

На місці аварії продовжують працювати рятувальники, поліція і медики. Рух на трасі ускладнено.

Наразі правохоронці з'ясовують усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.



На Дніпропетровщині сталася смертельна аварія



На Дніпропетровщині Ауді А8 влетіла у рейсовий автобус Мерседес