На Донбасі помер спостерігач ОБСЄ з Польщі
Спостерігач моніторингової місії ОБСЄ в Україні Чеслав Концкий помер у Краматорську. Кадровому польському військовому було 60 років.
Причина смерті спостерігача – невідома. Інформацію про загибель чоловіка підтвердили у посольстві Польщі в Україні.
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З глибоким сумом ми сприйняли звістку про смерть спостерігача Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні у Краматорську пана Чеслава Концкого. Посольство Республіки Польща в Україні висловлює слова глибокої скорботи рідним та близьким померлого, а також співробітникам місії СММ ОБСЄ,
– мовиться у повідомленні.
За інформацією "РБК-Україна", Концкому було 60 років. Також він був кадровим військовим польської армії. В останні роки працював у міжнародних моніторингових місіях в зоні військових конфліктів в Європі і на Близькому Сході.
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