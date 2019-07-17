На Донбасі помер спостерігач ОБСЄ з Польщі

Спостерігач моніторингової місії ОБСЄ в Україні Чеслав Концкий помер у Краматорську. Кадровому польському військовому було 60 років.

Причина смерті спостерігача – невідома. Інформацію про загибель чоловіка підтвердили у посольстві Польщі в Україні.

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З глибоким сумом ми сприйняли звістку про смерть спостерігача Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні у Краматорську пана Чеслава Концкого. Посольство Республіки Польща в Україні висловлює слова глибокої скорботи рідним та близьким померлого, а також співробітникам місії СММ ОБСЄ,

– мовиться у повідомленні.

За інформацією "РБК-Україна", Концкому було 60 років. Також він був кадровим військовим польської армії. В останні роки працював у міжнародних моніторингових місіях в зоні військових конфліктів в Європі і на Близькому Сході.