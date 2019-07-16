Важка доба на Донбасі: Україна зазнала втрат

Впродовж доби 15 липня проросійські бойовики 17 разів обстрілювали українських воїнів, з них 6 – із забороненого озброєння. Через обстріли один український воїн загинув, ще троє дістали поранення.

Окупанти гатили із мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, про це повідомляє штаб ООС на своїй сторінці у Facebook. Зверніть увагу: ОБСЄ зафіксувала, як окупанти відправили до Росії вантажівки та потяги з невідомим багажем У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції військ обстріляли 13 разів: поблизу Водяного, Широкиного, Авдіївки, Лебединського, Павлополя та Красногорівки. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксували 4 обстріли: біля Луганського, Новоолександрівки, Попасної та Кримського. Розвідка повідомляє,що 15 липня одного окупанта знищили, ще один отримав поранення.