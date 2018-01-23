На Філіппінах сталося виверження вулкана: фото та відео

На Філіппінах у вівторок, 23 січня, відбулося виверження найактивнішого вулкана Майон, який нещодавно прокинувся.

Про це повідомляє Associated Press.

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Зазначається, що фонтани лави над кратером досягали 700 метрів у висоту, а стовпи попелу піднялися на 3 кілометри вгору. У містах провінцій Албай і Камарінес-Сур спостерігався попелопад, настільки сильний, що видимість місцями була нульовою. За словами очевидців, здавалося, ніби опівдні настала ніч.

З усіх поштовхів, зафіксованих сейсмологами за останні дні, цей виявився найпотужнішим. Місцева влада підняла рівень небезпеки до четвертого з п'яти можливих. Зона евакуації розширилася до 8 кілометрів навколо вулкана, торкнувшись тисячі осіб.

В центрах тимчасового розміщення перебуває понад 30 тисяч місцевих жителів. Відомостей про постраждалих у результаті виверження поки не надходило.

Вулкан Майон розташований в провінції Албай за 340 кілометрів від столиці Філіппін Маніли. Його перше виверження було зафіксовано в 1616 році, а найбільш смертоносне – в 1814 році, тоді загинули 1,2 тисячі осіб.



На Філіппінах сталося виверження вулкана Майон



На Філіппінах сталося виверження вулкана Майон



На Філіппінах сталося виверження вулкана Майон



На Філіппінах сталося виверження вулкана Майон

PANOORIN: Bulkang Mayon, muling nagbuga ng makapal na usok at abo, Martes ng umaga | Kuha ni Mike Mabugnon, @philredcross pic.twitter.com/Il4ozhl71F — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) 23 января 2018 г.

Нагадаємо, напередодні повідомлялось, що на Філіппінах майже 15 тисяч жителів покинули населені пункти, розташовані в радіусі 6-7 кілометрів поблизу вулкана Майон, що прокинувся у провінції Албай. Також тимчасово припинені заняття у місцевих школах.