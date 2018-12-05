На формі "Динамо" відбулися зміни через скарги вболівальників

На формі київського "Динамо" відбулися дизайнерські зміни через масові скарги вболівальників клубу.

Букмекерська компанія "Фаворит Спорт", яка нещодавно стала спонсором столичного клубу, змінила дизайн реклами на формі "Динамо" після численних скарг.

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Зміни стосуються фону, на якому розташувався логотип букмекерської контори.

"З рубрики "Нам пишуть". Ваші молитви були почуті", – сказано в пості компанії в соцмережі Instagram.

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