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      На формі "Динамо" відбулися зміни через скарги вболівальників

      1164 Читать новость на русском
      "Динамо"
      "Динамо" / fcdynamo.kiev.ua

      На формі київського "Динамо" відбулися дизайнерські зміни через масові скарги вболівальників клубу.

      Букмекерська компанія "Фаворит Спорт", яка нещодавно стала спонсором столичного клубу, змінила дизайн реклами на формі "Динамо" після численних скарг.

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      Зміни стосуються фону, на якому розташувався логотип букмекерської контори.

      "З рубрики "Нам пишуть". Ваші молитви були почуті", – сказано в пості компанії в соцмережі Instagram.

       

       

       

       

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      Теги: Футбол Спорт Динамо
      Джерело: 24 Канал
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