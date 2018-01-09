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На Google подали до суду через дискримінацію білих чоловіків

03:33, сьогодні 922 Читать новость на русском
Проти Google подали позов через дискримінацію
Проти Google подали позов через дискримінацію

Два колишній працівники Google подали позов до Верховного суду Санта Клари в Каліфорнії проти компанії. Вони звинувачують ІТ-гіганта у дискримінації їх як представників "чоловічої статі європеоїдної раси, які дотримуються консервативних політичних поглядів".

Позов подали колишні інженери Джеймс Дамор та Девід Гудман, повідомляє BBC. Вони стверджують, що Google використовує нелегальні квоти на найм задля заповнення посад жінками та представниками меншин.

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Окрім того, вони звинувачують компанію в нездатності захищати співробітників з консервативними поглядами, які включають підтримку президента США Дональда Трампа. Таким чоловікам, як зазначається в позові, в корпорації "відкрито погрожували і піддавали переслідуванням".

Дамор та Гудман заявляють, що вони хочуть представляти всіх працівників, які зазнають подібної дискримінації, і запевняють, що отримали багато особистих повідомлень від співробітників Google, які висловлюють свою підтримку.

Представник компанії Google заявив, що вони "з нетерпінням чекають захисту від судового позову Дамора".

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Варто нагадати, що Джеймса Дамора звільнили минулоріч з Google після того, як була опублікована його доповідна записка, у якій він вказував, що жінки менш здатні до роботи в технічних галузях через "біологічні відмінності".

При цьому проти Google триває розслідування щодо того, що практика оплати праці в компанії порушує закони про рівну зарплату. Відповідне звернення раніше подали три жінки, які раніше працювали в компанії. Google, за їхніми даними, за однакову роботу платив жінкам менше, ніж чоловікам.

Теги: Google
Джерело: 24 Канал
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