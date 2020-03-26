На Харківщині 10 людей втекли з самоізоляції: їх розшукують

У Харківській області розшукують 10 людей, які нещодавно повернулися з-за кордону та не дотрималися самоізоляції. Четверо з них контактували з інфікованим на коронавірус.

Головна державна санітарна лікарка Харківської області Любов Ляхота заявила, що поліція допомагає розшукати порушників, повідомляє UA.Харків.

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Загалом наразі 211 осіб на Харківщині підлягають оформленню інформаційних згод. Усі вони мають дотриматися 14-денного карантину.

За словами лікарки, траплялись випадки, коли люди вказували неіснуючі телефонні номери.

Є випадки, коли була зазначена адреса, а квартира продана 5 років тому, де фактично проживає ця особа, яка повинна була бути на самоізоляції, ми не знаємо,

– пояснила Ляхота.

10 порушникам загрожує 17 – 34 тисячі гривень штрафу.

Уряд продовжив карантин в Україні до 24 квітня. За порушення карантину передбачена кримінальна відповідальність. Станом на 26 березня МОЗ підтвердило 156 випадків зараження коронавірусом.



Яка відповідальність передбачена в Україні за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу