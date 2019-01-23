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      На Харківщині чоловік влаштував бійку зі стріляниною через "неправильну парковку" автобуса

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      Невідомий спочатку стріляв, а потім поліз у бійку
      Невідомий спочатку стріляв, а потім поліз у бійку / Нацполіція

      У вівторок, 22 січня, у селищі Нова Водолага, що у Харківській області, невідомий влаштував стрілянину біля магазину через те, що автобус заблокував виїзд його авто.

      Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Харківській області. 

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      Конфлікт стався між 56-річним зловмисником і 64-річним водієм автобуса. 

      Під час з’ясування стосунків правопорушник здійснив декілька пострілів зі спеціального засобу для відстрілу гумових куль в бік автобусу, в результаті чого розбилося скло та завдано механічних ушкоджень транспортному засобу. Також він поранив перехожого. Після цього між потерпілими та правопорушником виникла бійка,
      – зазначили у повідомленні. 

      Загалом в інциденті постраждали четверо людей. Водія автобуса доставили до лікарні з із забоєм обличчя, 41-річного пасажира автобуса – із забоєм голови, закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, 39-річного перехожого – із закритою черепно-мозковою травмою, а також забоєм та опіком черевної стінки від пострілу. А от правопорушника госпіталізували до хірургічного відділення із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забиттями.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Якщо провину чоловіка, який вчинив стрілянину, доведуть, йому загрожуватиме від 3 до 7 за ґратами. Правопорушнику вже повідомили про підозру і наразі вирішують питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

       

      Теги: Кримінальні новини Новини Харкова Зброя Поліція
      Джерело: 24 Канал
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