На Харківщині чоловік влаштував бійку зі стріляниною через "неправильну парковку" автобуса

У вівторок, 22 січня, у селищі Нова Водолага, що у Харківській області, невідомий влаштував стрілянину біля магазину через те, що автобус заблокував виїзд його авто.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Харківській області.

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Конфлікт стався між 56-річним зловмисником і 64-річним водієм автобуса.

Під час з’ясування стосунків правопорушник здійснив декілька пострілів зі спеціального засобу для відстрілу гумових куль в бік автобусу, в результаті чого розбилося скло та завдано механічних ушкоджень транспортному засобу. Також він поранив перехожого. Після цього між потерпілими та правопорушником виникла бійка,

– зазначили у повідомленні.

Загалом в інциденті постраждали четверо людей. Водія автобуса доставили до лікарні з із забоєм обличчя, 41-річного пасажира автобуса – із забоєм голови, закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, 39-річного перехожого – із закритою черепно-мозковою травмою, а також забоєм та опіком черевної стінки від пострілу. А от правопорушника госпіталізували до хірургічного відділення із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забиттями.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Якщо провину чоловіка, який вчинив стрілянину, доведуть, йому загрожуватиме від 3 до 7 за ґратами. Правопорушнику вже повідомили про підозру і наразі вирішують питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.