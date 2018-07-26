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На Харківщині троє зловмисників у масках "Шрека" обікрали ювелірний магазин

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На Харківщині невідомі у масках пограбували ювелірний магазин
На Харківщині невідомі у масках пограбували ювелірний магазин / прес-служба Нацполіції Харківщини

25 липня у селищі Донець Балаклійського району на Харківщині троє невідомих увірвалися до ювелірного магазину та, погрожуючи продавчині предметом, схожим на пістолет, викрали коштовності та 17 тисяч гривень.

Про це інформує прес-центр Нацполіції Харківщини.

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Троє невідомих у масках увірвалися до ювелірної крамниці та під загрозою застосування відносно продавчині предмета, схожого на пістолет, заволоділи грошима на суму близько 17 тисяч гривень та ювелірними виробами на суму 300 тисяч гривень,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після вчинення розбійного нападу зловмисники втекли з місця злочину на автомобілі "Volkswagen Golf III". Для розшуку зловмисників правоохоронці ввели оперативний план "Сирена".

Наразі поліцейські проводять комплексні оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину. Відомо, що правопорушники прикривали своє обличчя масками героя мультфільму – "Шрека".

За словами правоохоронців, зловмисникам, які скоїли розбійний напад, загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.

Теги: Новини України Новини Харкова Кримінальні новини Поліція
Джерело: 24 канал
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