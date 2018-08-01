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На Харківщині у дворі вибухнув невідомий предмет: фото

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На Харківщині у дворі вибухнув невідомий предмет
На Харківщині у дворі вибухнув невідомий предмет / hk.npu.gov.ua

Вночі 31 липня, приблизно о 1:30, у селі Гусинка Куп'янського району в дворі житлового будинку вибухнув невідомий предмет.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

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"Близько 8:00 години до районної поліції звернувся 70-річний місцевий житель. Чоловік розповів, що вночі невідомі кинули у двір його домоволодіння предмет, внаслідок якого стався вибух. Потерпілий зазначив, що на подвір'я він вийшов вже вранці, де виявив ймовірні сліди вибуху", – йдеться в повідомленні.


Фрагменти гранати "Ф-1"

На щастя, постраждалих внаслідок події немає. На місце інциденту виїхали керівництво та слідчо-оперативна група місцевої поліції, а також експерти-вибухотехніки. Під час огляду виявили фрагменти гранати "Ф-1". Речові докази направили на дослідження.


Речові докази направили на дослідження

"Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Нині поліцейські встановлюють обставини інциденту та причетних до нього осіб", – зазначає прес-служба поліції Харківської області.

Теги: Новини України Новини Харкова Вибух Зброя
Джерело: 24 Канал
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