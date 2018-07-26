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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Харківщині з будівлі дитсадка зірвало дах: фото та відео

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На Харківщині після негоди без покрівлі лишився дитсадок. Дивом покрівля нікого не зачепила, хоч дитсадок був закритий на ремонт, але на його подвір'ї гуляли діти з батьками.

У Люботинському дитячому садку – 164 вихованці.

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У мерії ситуацію не коментують. Міського голови на місці немає, а його радниця неуповноважена. Обласні чиновники ж інформують, що ремонтуватимуть вже не за бюджетні гроші. До слова, у поточному році тільки на реконструкцію горезвісного "літаючого даху" витратили 986 тисяч гривень.


Через сильний вітер зірвало дах

"Підрядник, який виконував попередню роботу, буде за власний кошт поновлювати цей дах", – зазначив заступник голови Харківської облдержадміністрації Анатолій Бабічев.


На реконструкцію "літаючого даху" витратили 986 тисяч гривень

Коридори та дитячі спальні заставлені відрами, на підлогах дошки, намокли меблі та іграшки. Щоправда, батьки малечі старому підряднику довіри вже не мають і не довіряють новому "швидкому" ремонту.

Тим часом ремонтники демонтують залишки даху, і мають у найближчий час почати зводити новий.

Теги: Новини України Новини Харкова Діти і неповнолітні Негода в Україні
Джерело: 24 канал
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