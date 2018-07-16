На Хмельниччині жорстоко вбили таксиста та сховали тіло у лісосмузі

На Хмельниччині працівники Головного управління Національної поліції Хмельницької області розкрили вбивство водія таксі, який вважався безвісти зниклим.

Про це повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області.

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"Загиблого востаннє бачили 7 липня по обіді. Після цього зв'язок з ним зник. Родичі спочатку намагалися власними силами з'ясувати місцеперебування чоловіка, але все було марно і вони звернулися за допомогою до поліції", – йдеться у повідомлені.

Як зазначаться, кілька днів правоохоронці перевіряли та збирали усю можливу інформацію і в результаті вийшли на слід підозрюваного. Ним виявився 30-річний хмельничанин, з яким потерпілий був раніше знайомий. Як з'ясувалося, молодик спланував злочин заздалегідь і ретельно до нього готувався.

Підозрюваний попросив таксиста відвезти його до лісосмуги біля села Малашівці Хмельницького району під приводом забрати звідти родичку з великою кількістю назбираних грибів. Уже на місці він убив водія двома пострілами в голову та заховав тіло у лісі під гіллям, а сам на автомобілі загиблого Citroen Berlingo повернувся у місто,

– розповіли правоохоронці.

Транспортний засіб зловмисник планував згодом продати. За його словами, він мав боргові зобов’язання у кількох банках і гроші були потрібні, аби погасити кредити.

За інформацією прес-служби, чоловікові вже оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі працівники поліції встановлюють місце знаходження зброї, з якої було вчинене вбивство.