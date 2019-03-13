Любов та увага – найкращі ліки від хвороби.

На камерній сцені театру імені Франка відбулася прем’єра вистави "Сторонні серед нас". Режисер постанови каже, що вже сама назва розкриває ідею твору. Адже мова йде про те, як рідні стають чужими і навпаки.

"Часто-густо життя обділяє нас найціннішим – спілкуванням. Хвороби, втомленість. Ніби кажуть людині – ти закінчився, тебе вже немає. А Бог, в самих важких ситуаціях, дарує щастя. Люди, які обділені, які хворі на Альцгеймера, знаходять один одного", – розповів режисер-постановник Петро Ільченко.

На сцені не побачити масивних декорацій та реквізиту. Тут головні емоції та переживання.

Протягом двох актів глядачі спостерігатимуть за подіями, які розвиваються в інтернаті для пацієнтів, хворих на Альцгеймера. За сценарієм, від рідних їх відділяє стіна нерозуміння, хоча їхнє життя повне справжніх почуттів.

"Перший період ми були в паніці, не знали, з якого боку підійти... Поступово, поступово почали. Робота була складною і разом з тим цікавою. Тому що зажди цікаво пізнавати щось не пізнане", – поділилась народна артистка України Галина Яблонська.

"Ці люди живуть серед нас. Що з ними робити? Вилікувати неможливо. Звичайно, вистава не тільки про це. Вона про те, що люди в такому стані побачили одне одного і закохалися", – розповів народний артист України Олег Шаварський.

П'єсу "Сторонні серед нас" написав драматург з Канади Аарон Бушковськи. Там вистава йде вже 20 років. На українській сцені її поставили вперше. Наступний показ відбудеться на камерній сцені театру Франка 24 березня.