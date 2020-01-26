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      На карантин через ГРВІ закрили всі школи та дитячі садки на Запоріжжі

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      На Запоріжжі, зокрема у Бердянську, на карантин закрили школи та дитсадки / "Радіо Трек"

      У Запорізькій області влада на місцях вирішили призупинити навчання у школах і дитячих садочках. Причина – високий рівень захворюваності на гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ).

      Якою є ситуація у школах Запорізької області

      Як повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ, здебільшого мовиться про Бердянськ. Тут тимчасово призупинили навчання у всіх школах і дитячих садках з 25 січня по 31 січня 2020 року. Відповідне рішення увалила Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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      Крім того, повністю припинили навчання у 4 школах Запорізької області:

      • Тимошівська загальноосвітня школа (ЗОШ) Михайлівського району;
      • Молочанська ЗОШ Токмацького району,
      • Владівська ЗОШ Чернігівського району
      • Новоолексіївський навчально-виховний комплекс (НВК) Приморського району.

      Водночас за наказами керівників територіальних відділів освіти (ТВО) частково припинили навчання у 51 класі 27-ми шкіл області: З них

      • 23 навчальні заклади розташовуються у Запоріжжі,
      • решта – у Василівському, Вільнянському, Запорізькому та Чернігівському районах.

      Загалом у школах області кількість відсутніх зросла. Якщо порівнювати з минулих тижнем (13 – 19 січня), цей показник становить 8,4% проти 5,8%. Через ГРВІ є відсутніми 6,3% учнів (минулого тижня було 4,3%).

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      Якою є ситуація у дитсадках Запорізької області

      Щодо дитячих садочків, то у Запорізькій області припинили навчання у 7 таких закладах у 8 групах:

      Запоріжжя:

      • 2 групи – №14;
      • по 1 групі – №244, №282, №235, №286 і №229.

      Також на карантин закрито дошкільну групу Хмельницького НВК Чернігівського району.

      Щодо рівня захворюваності серед дошкільнят, то упродовж тижня 10 – 16 січня цей показник становить 7% (проти 6,3% упродовж попереднього тижня). Через ГРВІ дитсадки не відвідують 5% дітей, натомість з 13 по 19 січня було 4,5%.

      До слова, з 27 січня через епідемію грипу та загрозливу ситуацію, як наслідок, почнуть закривати всі навчальні заклади у Житомирі. Карантин триватиме до 5 лютого. До цього у місті зафіксували п'ять смертей від вірусу.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Здоров'я Новини України Здоров'я Новини Запоріжжя Інфекція
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