На карантин через ГРВІ закрили всі школи та дитячі садки на Запоріжжі

У Запорізькій області влада на місцях вирішили призупинити навчання у школах і дитячих садочках. Причина – високий рівень захворюваності на гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ).

Якою є ситуація у школах Запорізької області

Як повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ, здебільшого мовиться про Бердянськ. Тут тимчасово призупинили навчання у всіх школах і дитячих садках з 25 січня по 31 січня 2020 року. Відповідне рішення увалила Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Крім того, повністю припинили навчання у 4 школах Запорізької області:

Тимошівська загальноосвітня школа (ЗОШ) Михайлівського району;

Молочанська ЗОШ Токмацького району,

Владівська ЗОШ Чернігівського району

Новоолексіївський навчально-виховний комплекс (НВК) Приморського району.

Водночас за наказами керівників територіальних відділів освіти (ТВО) частково припинили навчання у 51 класі 27-ми шкіл області: З них

23 навчальні заклади розташовуються у Запоріжжі,

решта – у Василівському, Вільнянському, Запорізькому та Чернігівському районах.

Загалом у школах області кількість відсутніх зросла. Якщо порівнювати з минулих тижнем (13 – 19 січня), цей показник становить 8,4% проти 5,8%. Через ГРВІ є відсутніми 6,3% учнів (минулого тижня було 4,3%).

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Якою є ситуація у дитсадках Запорізької області

Щодо дитячих садочків, то у Запорізькій області припинили навчання у 7 таких закладах у 8 групах:

Запоріжжя:

2 групи – №14;

по 1 групі – №244, №282, №235, №286 і №229.

Також на карантин закрито дошкільну групу Хмельницького НВК Чернігівського району.

Щодо рівня захворюваності серед дошкільнят, то упродовж тижня 10 – 16 січня цей показник становить 7% (проти 6,3% упродовж попереднього тижня). Через ГРВІ дитсадки не відвідують 5% дітей, натомість з 13 по 19 січня було 4,5%.

До слова, з 27 січня через епідемію грипу та загрозливу ситуацію, як наслідок, почнуть закривати всі навчальні заклади у Житомирі. Карантин триватиме до 5 лютого. До цього у місті зафіксували п'ять смертей від вірусу.