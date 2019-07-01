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      На Кіпрі впала ракета російського виробництва, ймовірно, випущена з Сирії: фото

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      На Кіпрі впала ракета російського виробництва, ймовірно, випущена з Сирії
      На Кіпрі впала ракета російського виробництва, ймовірно, випущена з Сирії / cyprus-mail.com

      На Кіпрі недалеко від столиці Нікосії впала та вибухнула ракета, що спричинило пожежу. Чиновники запевняють, що вона російського виробництва та, ймовірно, була випущена з Сирії і збилася з курсу. В результаті вибуху постраждалих немає.

      Інцидент стався близько 1 години ночі, передає місцеве видання Cyprus Mail.

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      Лідер Турецької республіки північного Кіпру (самопроголошена держава на півночі Кіпру, – 24 канал) Мустафа Акінджи пов'язав інцидент з військовими операціями на Близькому Сході.

      Ракета впала на територію Кіпру: фото

      Місцевий житель завантажив фотографію ракети в соціальних мережах, коментуючи, що це російська ракета. Це підтвердив і міністр закордонних справ "кіпріотів-турків" Кудрет Озерсей. "Перша оцінка полягає в тому, що російська ракета, частина системи ППО. Минулої ночі перед повітряним ударом по Сирії вона впала в нашу країну", – сказав він.

      Після досліджень уламків ракети стало відомо, що це російська ракета С-200. Вона вибухнула ще в повітрі, до того як розбилася об землю.

      Оцінюючи фотографії ракети, видно, що на крилах є російські написи, а це говорить про те, що вона російська. Зокрема, Сирія використовує ракети російського виробництва,
      – наголосив військовий експерт Пантарас.

      Місцеві розповіли ЗМІ, що побачили світло в небі, а потім пролунали три гучні вибухи. А влада евакуювала деякі будинки поблизу.

      Що відомо про війну в Сирії?8 років тому у Сирії розпочався мирний протест проти президента Башара Асада, який прийшов до влади у 2000 році після смерті батька Хафеза Асада. Згодом протест переріс у повномасштабну громадянську війну. Понад 350 тисяч людей загинули, міста лежать у руїнах, і різні країни світу так чи інакше втягнулися у конфлікт.

      Ключову підтримку уряду Асада надають Росія та Іран. Тим часом США, Туреччина і Саудівська Аравія займають сторону повстанців. Росія у 2015 році провела повітряну кампанію на підтримку Асада, яка допомогла переломити хід війни на користь уряду. За твердженнями російських військових посадовців, напади відбуваються лише на "терористів", але активісти свідчать, що від атак регулярно гинуть звичайні повстанці та цивільні.

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      Теги: Новини Росії Війна у Сирії Зброя Кіпр
      Джерело: 24 канал
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