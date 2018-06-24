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На Кіровоградщині СБУ блокувала постачання до Росії сплаву, з якого роблять ракети

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На Кіровоградщині СБУ блокувала постачання до Росії сплаву, з якого роблять ракети
/ pressa.od.ua

Співробітники Служби безпеки України викрили на Кіровоградщині механізм експорту до країни-агресора напівпровідникової хімічної речовини, яка використовується у виробництві військової техніки.

Про це повідомили у прес-службі відомства.

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Зазначається, що правоохоронці задокументували факт здійснення приватним підприємством на Кіровоградщині низки експортних операцій напівпровідникового сплаву арсеніду галію монокристалічного у вигляді каліброваних зливків. Матеріал постачався на адресу російського підприємства, що виступало посередником.

Оперативники спецслужби встановили, що потім хімічна речовина направлялася для створення модернізованого блоку радіолокатора в одне із конструкторських бюро приладобудування РФ, 
– йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

У прес-служба відомства зауважили, що готовий прилад використовується для виробництва зенітно-ракетного комплексу "Бук" та ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1", що перебувають на озброєнні військ Збройних сил країни-агресора, і використовуються незаконними збройними формуваннями та проросійськими бойовиками.

"СБУ поінформувала РНБО України про ризики виникнення загроз державній безпеці та обороні України у зв’язку із такою діяльністю", – повідомляють у прес-службі СБУ.

Зазначається, що на підставі матеріалів Служби РНБО прийнято рішення щодо застосування обмежувальних заходів щодо російського підприємства через обмеження торговельних операцій, а також припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони.

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Щодо діяльності українського підприємства наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Теги: СБУ Новини України Кіровоградська область
Джерело: 24 Канал
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