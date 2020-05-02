На Куликовому полі в Одесі поліція затримала трьох людей: відео

В Одесі відзначають шосту річницю трагічних подій 2 травня 2014 року. Поліція затримала трьох осіб за порушення громадського порядку. На них склали адмінпротоколи.

Спочатку правоохоронці затримали 55-річного одесита, який затіяв суперечку з нецензурною лайкою з перехожим. Про це повідомляє пресслужба Одеської поліції.

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Його обурила українська мова стрімера Валентина Ткачука, який вів пряму трансляцію. Порушника втихомирили та доставили до Приморського відділу поліції, де на нього був складений протокол за статтею 173 (дрібне хуліганство).

Дивіться відео сутички на Куликовому полі в Одесі:

Що відомо про інших затриманих

Пізніше в поліції повідомили, що склали адмінпротоколи ще на двох осіб. Мовиться про чоловіків, 1955 та 1972 років народження, яких теж відправили до поліцейського відділку із Куликового поля.

Правоохоронці зазначили, що старший з них лаявся на адресу громадян нецензурними словами та чинив спротив поліцейським, які намагалися його втихомирити. Крім того, нехтуючи правилами карантину, він був без медичної маски.

Щодо нього поліцейські склали протоколи відразу за трьома статтями:

173 (дрібне хуліганство),

185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця)

44-3 (порушення правил щодо карантину людей).

Молодший чоловік відповідатиме за появу в громадському місці у п'яному вигляді.

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Зранку поліція оточила Куликове поле. До Будинку профспілок пускали лише по дві людини.

Біля площі зібралося близько 50 людей із квітами. В основному це любителі Росії пенсійного або передпенсійного віку. Серед них помітили ексголову Одеської облради Миколу Пундика, екснардепку Світлану Фабрикант, екснардепа Євгена Мураєва, а також співголову ОПЗЖ Юрія Бойка.

Пізніше прихильники Росії майже розійшлися, а до площі прийшло кілька десятків представників патріотичних організацій, які розосередилися невеликими групами. Зокрема, були помічені представники "Правого сектора", "Української добровольчої армії", "Сокола".

Згодом правоохоронці повідомили, що з 15:00 Куликове поле закрите на санобробку.

Крім того, представники патріотичних організацій і жителі міста приносять квіти до місця загибелі Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова, яких було вбито 2 травня 2014 року в ході вуличних зіткнень з прихильниками Росії.



Українці несуть квіти до місця загибелі Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова / Фото "Думская"

Зверніть увагу! За безпекою в Одесі в шості роковини трагедії 2 травня стежать понад 1,5 тисячі правоохоронців. Серед них – працівники поліції, ДСНС, нацгвардійці.

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