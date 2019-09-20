На курорті у Туреччині кухар розлив розпалену олію на дітей з Росії

У ресторані готелю курортного міста Кестеля кухар влаштував шоу, але не впорався із трюком, і розпечена олія розлилася просто на глядачів. Постраждали восьмеро осіб, з яких двоє дітей.

Опіки різних ступенів отримали восьмеро відпочивальників у готелі Club Paradiso у Туреччині. Про подію повідомляє Е1.

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Через необережність та неуважність кухаря під час фінальної вечері відпочивальники опинилися у лікарні.

Реально люди горіли. Сьогодні на перев'язці шкіра разом із бинтами знімалася. Це було пекло. Ви не уявляєте, як дитина кричала. Він горів, одяг згорів, але встигли зняти,

– розповів батько обпечених дітей.

Чоловік додав, що загасити полум'я на постраждалих допомагали німці і нідерландці. А росіяни стояли осторонь і знімали те, що відбувається.

Одна дитина отримала опік 27 відсотків шкіри. В іншої обгоріли рука і голова. Зараз їхній стан, за словами медиків, задовільний.

Готель визнав провину й оплатив лікування постраждалим у клініці, а також квитки на переліт додому.