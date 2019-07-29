На ЛГБТ-марш у Берліні принесли прапор з Путіним і Кадировим

У Берліні пройшов ЛГБТ-прайд проти дискримінації геїв, лесбіянок, бісексуалів, трансгендерів та інших меншин. Учасниками параду стали 150 тисяч людей.

Учасники прайду принесли з собою різну символіку, повідомляє Deutsche Welle. Серед неї був і веселковий прапор з портретами президента Росії Володимира Путіна і глави Чечні Рамзана Кадирова і підпис "Нас не догонят!" – назві пісня російського гурту "ТАТУ". Поряд із цим написом був "Ihr kriegt uns nicht" – назва пісні гурту Blumentopf, що в перекладі звучить "Вам нас не дістати".

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ЛГБТ-прайд у Берліні / Фото Getty Images

Цьогорічний захід пройшов під девізом "Стоунволлу – 50: кожне повстання починається з твого голосу". "Стоунвол-інн" – це гей-бар у США, де у 1969 році поліція влаштувала рейд. Бійки перейшли в багатоденні масові сутички, в ході яких постраждало багато членів ЛГБТ-спільноти і правоохоронці.



ЛГБТ-прайд у Берліні / Фото Getty Images

Учасники акції пройшли маршем від вулиці Курфюрстендамм до Бранденбурзьких воріт. Вони несли плакати з гаслами "Ні – сексу з нацистами" та "Відправ патріархат у пекло". Також кидали конфетті та розмахували веселковими прапорами.

Під час акції виступила співачка Мелані Сі з гурту Spice Girls зі своєю групою.

Сутичок під час прайду не сталося, однак у центрі міста через натовп зачинили метро.



ЛГБТ-прайд у Берліні / Фото Getty Images