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      На ЛГБТ-марш у Берліні принесли прапор з Путіним і Кадировим

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      Прапор з Путіним і Кадировим на ЛГБТ-прайді в Берліні
      Прапор з Путіним і Кадировим на ЛГБТ-прайді в Берліні / Кадр з відео

      У Берліні пройшов ЛГБТ-прайд проти дискримінації геїв, лесбіянок, бісексуалів, трансгендерів та інших меншин. Учасниками параду стали 150 тисяч людей.

      Учасники прайду принесли з собою різну символіку, повідомляє Deutsche Welle. Серед неї був і веселковий прапор з портретами президента Росії Володимира Путіна і глави Чечні Рамзана Кадирова і підпис "Нас не догонят!" – назві пісня російського гурту "ТАТУ". Поряд із цим написом був "Ihr kriegt uns nicht" – назва пісні гурту Blumentopf, що в перекладі звучить "Вам нас не дістати".

      Читайте також: Ставлення до ЛГБТ-спільноти може стати на перешкоді до вступу в ЄС

      ДГБТ-прайд Берлін 2019
      ЛГБТ-прайд у Берліні / Фото Getty Images

      Цьогорічний захід пройшов під девізом "Стоунволлу – 50: кожне повстання починається з твого голосу". "Стоунвол-інн" – це гей-бар у США, де у 1969 році поліція влаштувала рейд. Бійки перейшли в багатоденні масові сутички, в ході яких постраждало багато членів ЛГБТ-спільноти і правоохоронці.

      ЛГБТ парад Німеччина Берлін 2019 фото
      ЛГБТ-прайд у Берліні / Фото Getty Images

      Учасники акції пройшли маршем від вулиці Курфюрстендамм до Бранденбурзьких воріт. Вони несли плакати з гаслами "Ні – сексу з нацистами" та "Відправ патріархат у пекло". Також кидали конфетті та розмахували веселковими прапорами.

      Під час акції виступила співачка Мелані Сі з гурту Spice Girls зі своєю групою.

      Сутичок під час прайду не сталося, однак у центрі міста через натовп зачинили метро.

      ЛГБТ прайд парад Берлін Німеччина
      ЛГБТ-прайд у Берліні / Фото Getty Images

      blog_ava
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      Теги: Протести Європа ЛГБТ Володимир Путін Рамзан Кадиров Євросоюз
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