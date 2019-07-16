Ставлення до ЛГБТ-спільноти може стати на перешкоді до вступу в ЄС

Зараз найрейтинговіші партії не говорять про захист прав ЛГБТ-спільноти, і суспільство не знає, чого від них чекати у новому складі парламенту. І в цьому небезпека.

Про це 24 каналу розповіла програмна директорка ГО "Інсайд" Уляна Мовчан.

Більш детально про заяви партій щодо ЛГБТ: Забезпечення прав ЛГБТ: програми партій, які йдуть у Раду

За її словами, раніше на виборах питання ЛГБТ використовували, як роздільне для різних політичних сил. Ті, хто заявляв, що проти одностатевих шлюбів, отримував додаткову підтримку виборців. Зокрема, проросійські партії "Опоплатформа – За життя" і "Опоблок" дуже негативно налаштовані відносно ЛГБТ.

У контексті євроінтеграції більшість партій уникає розмов на цю тему. Певні політичні сили після приходу до влади можуть почати диктувати ненависницьку позицію до прав не лише ЛГБТ-спільноти. Дуже актуальна проблема дискримінації ромської спільноти,

– зауважує Уляна Мовчан.

Приміром, говорить фахівець, вислів Святослава Вакарчука, що в нас країна рівних можливостей, можна тлумачити, як завгодно. Це може означати, що у нас уже рівні права, і не треба нічого робити. Або ж це означає, що "Голос" готовий на законодавчому рівні захищати права ЛГБТ-спільноти.

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Експерт додає: за статистикою, якщо керуватися науковими дослідженнями, вважається, що в Україні представників ЛГБТ-спільноти від одного до п’яти відсотків. Але закон "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" не дієвий. Всі організації, що займаються правами людини, вимагають його вдосконалення. Там немає означення сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності.

Коли відбудуться дочасні вибори до парламенту? Президент України Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Дочасні вибори відбудуться 21 липня 2019 року.

Через недосконалість законодавства, коли відбувається дискримінація за ознакою, що чітко не прописана, то таке порушення просто не помічають. Злочини на ґрунті ненависті, зокрема, до людей не традиційно сексуальної орієнтації, правоохоронці не хочуть кваліфікувати за цією статтею,

– підкреслює Уляна Мовчан.

При цьому фахівець нагадує: згідно Плану реалізації стратегії з прав людини – до 2020 року Україна зобов’язана удосконалити антидискримінаційне законодавство. Поки це виконано на декларативному рівні, що не відповідає нормам Європейського союзу. І це може стати на перешкоді до вступу в ЄС, де права людина – одна з найвищих цінностей.

Що таке КиївПрайд? Це – громадська організація, яка бореться за права ЛГБТ-спільнот та займається формуванням поваги до цих прав в Україні. Організація проводить різні культурно-просвітницькі заходи, мета яких – розповісти про проблеми ЛГБТ-спільноти в Україні та про буденне життя її представників. Також щороку у Києві ГО проводить Марші рівності. Їх проведення усі 5 років супроводжуються провокаціями з боку радикальних та консервативних організацій, які звинувачували учасників в "руйнуванні традиційних цінностей".



Рейтинг захисту прав ЛГБТ у Європі: інфографіка 24 каналу