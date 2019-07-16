Забезпечення прав ЛГБТ: програми партій, які йдуть у Раду

Як збираються найрейтинговіші кандидати-партії вирішувати нагальні проблеми українців? Зокрема, забезпечувати рівні права усім українцям?

До виборів залишилося вкрай мало. Час визначатися, за кого віддати свій голос. Ми зібрали рейтинги і порахували, які партії згідно з соцопитуваннями можуть пройти у Раду. А також звернули увагу на партії з протилежними політичними ідеями, щоб охопити практично весь електорат. Ми задали кожній з цих партій важливі для суспільства питання. Разом з експертами проаналізували, чи зможуть партії виконати обіцянки.

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Одне з питань, яке останні кілька років стає все більш актуальним, – забезпечення прав ЛГБТ-спільноти. Що говорять у партіях про рівні можливості для представників ЛГБТ, – далі в матеріалі 24 каналу.

Що говорять експерти про проблеми ЛГБТ-спільноти і шляхи їх вирішення?

Згідно опитування фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, яке було проведене в 2018 році, 21% українців вважає, що права геїв, лесбіянок, транссексуалів повинні бути обмежені. 26% опитаних – за обмеження прав за певних обставин. 38% переконані, що обмежувати права геїв, лесбіянок, транссексуалів не можна.

Міжнародні організації постійно звертають увагу української влади на дискримінацію прав ЛГБТ-спільноти.

"Расова належність, колір шкіри, національна або етнічна належність, стать, ґендер і ґендерна ідентичність, вік, стан здоров’я, громадянство, сімейний та шлюбний стан, соціальний стан, рід занять, майновий стан, місце проживання, ставлення до релігії, конфесійна належність – ось далеко не повний список проявів дискримінації", – зазначається в доповіді ООН "Дискримінація в Україні: очевидна і прихована" за 2018 рік.

Уляна Мовчан, програмна директорка ГО "Інсайд"

Зараз політики не говорять про захист прав ЛГБТ-спільноти. І суспільство не знає, чого від них чекати. І в цьому небезпека. Раніше на виборах питання ЛГБТ використовували, як роздільне для різних політичних сил. Ті, хто заявляв, що проти одностатевих шлюбів, отримував додаткову підтримку виборців. Наразі в контексті євроінтеграції більшість партій уникає розмов на цю тему.

Певні політичні сили після приходу до влади можуть почати диктувати ненависницьку позицію до прав не лише ЛГБТ-спільноти. Дуже актуальна проблема дискримінації ромської спільноти.

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За статистикою, якщо керуватися науковими дослідженнями, вважається, що в Україні представників ЛГБТ-спільноти 1-5%. Але закон "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" не дієвий. Всі організації, що займаються правами людини, вимагають його вдосконалення. Там немає означення сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності.

Андрій Вігірінський, політолог

Рух в Європу означає рівні права для всіх. Якщо ми за євроінтеграцію, то повинні прийняти цінності ліберального суспільства. Зокрема, і рівні права і можливості для представників ЛГБТ-спільноти. Не може бути проявів дискримінації, як на законодавчому рівні, так і в суспільстві. Водночас відсутність дискримінації не означає публічних вимог якихось пільг або преференцій. Бо тоді це теж певна дискримінація.

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Але політичні сили чітко розуміють, на який електорат орієнтуються. ЛГБТ-спільнота не дуже велика. Тому політики, як правило, обходять цю тему на виборах. Або виступають проти одностатевих шлюбів.

Хоча є зворотній бік медалі, що стосується одностатевих шлюбів – усиновлення дітей – це політично гостре питання. В Україні дуже багато дітей виховуються в дитячих будинках. Їх всиновлюють, зокрема, іноземці. Але могли б всиновити одностатеві пари. Краще, щоб дитина виховувалася в сім’ї, ніж рости в дитбудинку на вбогому державному утриманні. У чому тут зло, якщо дитина буде забезпечена?

Українці, на жаль, ліберально-консервативні і сприймають усе в крайнощах: ліві-праві, україномовні-російськомовні, Захід-Путін. Немає середини.

Якими партії бачать шляхи забезпечення рівних прав для ЛГБТ-спільноти?

"Слуга народу"

Лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков в інтерв’ю "Новому врємєні" заявив, що в партії немає єдиної позиції з питання одностатевих шлюбів. За його словами, питання складне, тривають глибокі внутрішньопартійні дискусії.

"Ми розуміємо, що якою б не була наша відповідь, знайдуться ті, хто буде незадоволений. Тому, щойно ми досягнемо консенсусу в цьому питанні, обов'язково проінформуємо громадськість", – сказав Разумков.

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За словами Андрія Вігірінського, заява Разумкова про те, що триває дискусія означає, що для "Слуги народу" питання прав ЛГБТ-спільноти не пріоритетне. У програмі партії про це нічого не сказано. Отже, його вважають не актуальним.



Для "Слуги народу" питання ЛГБТ складне і його вивчають

Уляна Мовчан додає: таке уникання прямої відповіді свідчить про те, що невідомо, чого очікувати від "Слуги народу" в парламенті.

"Опозиційна платформа – За життя"

Лідер партії "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко проти одностатевих шлюбів. За його словами, "це така дурість, яка для нашого християнського суспільства є неприйнятною".



"Опоплатформа" категорично проти одностатевих шлюбів

Андрій Вігірінський зауважує: електорат "Опоплатформи" – це жителі південно-східного регіону, промисловці, шахтарі, пенсіонери з пострадянським мисленням. Тому Бойко і виступає категорично проти забезпечення рівних прав ЛГБТ-спільноти.

За словами Уляни Мовчан, проросійські партії дуже негативно налаштовані відносно ЛГБТ-спільноти.

"Голос"

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, коментуючи своє ставлення до ЛГБТ й можливості легалізації одностатевих шлюбів, заявив, що Україна — країна рівних прав та рівних можливостей.

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Як відзначає Андрій Вігірінський, "Голос" ніби за права ЛГБТ-спільноти, але наголошує, що за традиційні сімейні цінності. Суперечлива позиція.

"Голос" – прогресивна проєвропейська сила, яка поки що не має ядерного електорату. Тому говорять про рівні можливості для ЛГБТ-спільноти. Серед прихильників багато молоді. Питання, якщо це буде зобов’язанням партії, то як "Голос" реалізовуватиме його в парламенті?

– наголошує Вігірінський.

На думку Уляни Мовчан, вислів Вакарчука можна тлумачити, як завгодно. Це може означати, що у нас уже рівні права, і не треба нічого робити. Або ж це означає, що "Голос" готовий на законодавчому рівні захищати права ЛГБТ-спільноти.

ВО "Батьківщина"

Юлія Тимошенко ухиляється від обговорень питань рівності та дискримінації. Лідерка ВО "Батьківщина" лише зазначає про правильні закони, правильну віру і правильні цінності.



В "Батьківщині" за правильні цінності

Електоральне поле "Батьківщини" – це пенсіонери. Для Юлії Тимошенко права ЛГБТ-спільноти – не настільки гостре питання, щоб когось переконувати в необхідності забезпечення рівних прав для представників іншої сексуальної орієнтації,

– зауважує Андрій Вігірінський.

"Об’єднання "Самопоміч"

В "Об’єднанні "Самопоміч" наголошують: всі громадяни мають рівні конституційні права і свободи, та не можуть мати жодних привілеїв чи обмежень за будь-якими ознаками, у тому числі за ґендерною ознакою. Конституція забороняє будь-яку дискримінацію чи насильство за будь-якою ознакою. Держава повинна забезпечувати безпеку від будь-яких проявів насильства, до всіх людей, зокрема і тих, які відносять себе до тої чи іншої ґендерної групи. "Самопоміч" засуджує будь-яке насильство, спрямоване проти ЛГБТ-спільноти.

Водночас, питання ґендеру є дуже чутливим у суспільстві, і ці речі потрібно проговорювати у широкому суспільному діалозі, щоб не створювати додаткових ліній розколу.



"Самопоміч" засуджує насильство проти ЛГБТ і пропонує суспільний діалог

Вігірінський підкреслює: "Самопоміч" – проєвропейська партія, яка дотримується європейських демократичних цінностей у всіх своїх заявах і діях.

За словами Уляни Мовчан, лідер партії Андрій Садовий заявив про підтримку традиційних цінностей, але готовий захищати права кожного громадянина. Виникає питання: захищати у випадку відвертої дискримінації – посягання на життя? Чи в ситуації, коли треба займатися гармонізацією законодавства до європейських стандартів?

"Європейська Солідарність"

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко за побудову толерантного, демократичного та європейського суспільства. І за рівні права, згідно до статті 24 Конституції України. При цьому Порошенко за традиційні християнські цінності.

Видання "Новоє врємя" нагадує: в 2018 році депутат Європарламенту Ребекка Хармс заявила, що під час розмови із представниками АП їй передали слова тодішнього президента Петра Порошенка про намір представити проект закону про рівні права. Хоча, як відомо, такої ініціативи так і не було.



Петро Порошенко не виконав взяті перед ЄС зобов’язання щодо прав ЛГБТ

Уляна Мовчан нагадує: згідно Плану реалізації стратегії з прав людини – до 2020 року Україна зобов’язана удосконалити антидискримінаційне законодавство. Поки це виконано на декларативному рівні, що не відповідає нормам Європейського союзу. І це може стати на перешкоді до вступу в ЄС, де права людина – одна з найвищих цінностей.

"Сила і честь"

У партії "Сила і честь" наголошують, що вони є свідомими консервативними демократами. Тверде і неухильне дотримання Конституції і законності – основні політичні пріоритети. Бог, Свобода, сім’я і Україна – найвищі духовні цінності українського народу.



"Сила і честь" вважають себе консервативними демократами

Вігірінський зазначає: для партії "Сила і честь" від ініціатив щодо забезпечення прав ЛГБТ-спільноти мінусів більше, ніж плюсів. Навіть, якщо вони і виступлять за рівні права, не факт, що представники ЛГБТ-спільноти підтримають партію на виборах.

ВО "Свобода"

ВО "Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор", які об’єдналися на парламентських виборах, проти одностатевих шлюбів і проведення "Маршів рівності". У 2015 році "Правий сектор" просив мера Києва Віталія Кличка заборонити ЛГБТ-акцію "Марш рівності" в судовому порядку і погрожував зірвати марш. Тодішній лідер "ПС" Дмитро Ярош заявив, що "Марш рівності" спрямований на моральне розкладання українського народу.

Представник ВО "Свобода", екс-кандидат у президенти Руслан Кошулинський під час президентської кампанії заявив, що для української спільноти традиційні сімейні цінності. Сім'я визначена Сімейним кодексом України, де немає поняття про одностатевий шлюб.

У "Нацкорпусі" легалізацію ЛГБТ сприймають, як гомопропаганду. І робитимуть усе, щоб не допустити реалізації їхніх прав.



В "Свободі" радикально налаштовані щодо ЛГБТ і проти "Маршів рівності"

Андрій Вігірінський наголошує: якщо є прояви насильства, то за це треба відповідати перед законом.

Прояви насильства, особливо, якщо це пов’язано з іншими морально-духовними вподобаннями: мова, релігія, колір шкіри, сексуальні орієнтири, повинні каратися відповідно до законодавства. Змінити світогляд складно, але правоохоронні органи повинні належним чином реагувати на провокації на мирному "Марші рівності",

– говорить Вігірінський.

Уляна Мовчан зауважує: через недосконалість закону, коли відбувається дискримінація за ознакою, що чітко не прописана, то таке порушення просто не помічають. Злочини на ґрунті ненависті, зокрема, до людей нетрадиційної сексуальної орієнтації, правоохоронці не хочуть кваліфікувати за цією статтею.

Радикальна партія Олега Ляшка

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко кілька років тому заявляв, що "особисте життя людини – це її особиста справа". Політик зазначав, що нормально ставиться до людей будь-якої орієнтації. У 2016 році Олег Ляшко заявив, про обов'язок держави захищати винятково "традиційну сім'ю".



В Радикальній партії суто за традиційну сім'ю

Андрій Вігірінський зауважує: в партій, що мають стабільний електорат, говоритимуть про ті проблеми, які для них на першому місці. Серед виборців Радикальної партії багато пенсіонерів, які про права ЛГБТ-суспільства думають в останню чергу.

Попри намагання більшості політичних партій обійти проблеми рівності прав ЛГБТ-спільноти, наступному парламенту доведеться вносити зміни до законодавства. Це одне з важливих зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Інакше в стосунках України і ЄС виникнуть непорозуміння.