На Луганщині люди бояться приходити на дільниці, - Москаль

Голова Луганської ОДА Геннадій Москаль повідомив, що мешканці Луганської області бояться виходити на виборчі дільниці через можливі обстріли з боку бойовиків.

Про це він повідомив в інтерв'ю одному з телеканалів.

Було 4 дня тиші, а вчора було три обстріли по Золотому, один раз по 20 мін, і 2 рази по 10 мін. І голови дільничих комісій самі несли бюлетені і сказали всім "до побачення". І як їх можна доставити на роботу? Не відкрились дільниці в Станиці Луганському, тому що були обстріли району. Люди тільки отримали світло, тільки їм підключили газ, тільки їм підключили воду. Вони цим дорожать і вони відмовилися. Абсолютно 44 дільниць - ні одну дільницю люди не захотіли відкрити... Вчора снайпер працював, так ж ситуація в Попасній. Був вчора обстріл, люди не прийшли - там, де мали 17 дільниць, відкрито тільки 2. 15 не відкрилось, тому що не прийшли члени дільничих комісій. Когось чоловік не пустив, когось діти не пустили, - повідомив Г. Москаль.

До слова, станом на 11:30 не відкрились 8 дільничих виборчих комісій у Луганській області, на території, підконтрольній українським військовим.

Нагадаємо, за даними з чотирьох округів, явка виборців на позачергових парламентських виборах у неділю станом на 12:00 становить 12%.