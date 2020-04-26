На Львівщині дотла вигоріла вантажівка Міноборони, загинув чоловік – фото

У місті Судова Вишня, що у Львівській області, сталася пожежа в авто "ЗІЛ", що належало Міністерству оборони України. Одного чоловіка, що перебував всередині вдалося врятувати, інший – загинув.

Пожежа сталася на вантажній платформі залізничного вокзалу у вантажівці "ЗІЛ 131", яка належить Міністерству оборони України. Рятувальників про займання дізналися близько третьої години ночі, повідомляє пресслужба ДСНС.

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Коли пожежники приїхали на місце, весь автомобіль уже був у вогні. З авто встигли вивести 53-річного чоловіка. Він отримав 60% опіків 2-3 ступенів тіла та обличчя.

Погасивши вогонь, рятувальники виявили у салоні вантажівки ще одного чоловіка. Він, на жаль, вже був мертвим.



Одного з чоловіків виявили мертвим у салоні вже після гасіння вогню / Фото ДСНС

Пожежу локалізували о 03:14 та ліквідували 03:24. Вдалося врятувати два сусідні автомобілі, які вогонь з вантажівки міг знищити.



Вантажівка вигоріла дотла / Фото ДСНС

Про причини займання поки нічого невідомо. Усі обставини трагедії встановлюватимуть правоохоронці.

Де розташоване місто Судова Вишня