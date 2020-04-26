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      На Львівщині дотла вигоріла вантажівка Міноборони, загинув чоловік – фото

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      Вантажівка ЗІЛ належала Міністерству оборони
      Вантажівка ЗІЛ належала Міністерству оборони / фото ДСНС

      У місті Судова Вишня, що у Львівській області, сталася пожежа в авто "ЗІЛ", що належало Міністерству оборони України. Одного чоловіка, що перебував всередині вдалося врятувати, інший – загинув.

      Пожежа сталася на вантажній платформі залізничного вокзалу у вантажівці "ЗІЛ 131", яка належить Міністерству оборони України. Рятувальників про займання дізналися близько третьої години ночі, повідомляє пресслужба ДСНС.

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      Коли пожежники приїхали на місце, весь автомобіль уже був у вогні. З авто встигли вивести 53-річного чоловіка. Він отримав 60% опіків 2-3 ступенів тіла та обличчя. 

      Погасивши вогонь, рятувальники виявили у салоні вантажівки ще одного чоловіка. Він, на жаль, вже був мертвим.

      Судова вишня пожежа
      Одного з чоловіків виявили мертвим у салоні вже після гасіння вогню / Фото ДСНС

      Пожежу локалізували о 03:14 та ліквідували 03:24. Вдалося врятувати два сусідні автомобілі, які вогонь з вантажівки міг знищити. 

      Авто Львів
      Вантажівка вигоріла дотла / Фото ДСНС

      Про причини займання поки нічого невідомо. Усі обставини трагедії встановлюватимуть правоохоронці. 

      Де розташоване місто Судова Вишня

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Жертви Пожежа ДСНС Новини Львова
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