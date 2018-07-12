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На Львівщині офіційно відкрили притулок для ведмедів: вражаючі фото

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Під Львовом відкрили ведмежий притулок "Домажир", де до нового життя адаптовуються восьмеро клишоногих, яких врятували після жорстокого утримання.

Першим мешканцем притулку "Домажир", що під Львовом, був ведмідь Потап. З того часу минуло 2 роки і сьогодні на восьми гектарах лісу живе вісім мешканців. Усі вони із непростою долею.

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Хтось жив у тісних клітках при ресторанах, а на когось цькували собак. У притулку ж вони свої робили перші кроки у природі.

Пріоритет для нас – це ведмеді, які зазнали особливих знущань, страждань і пройшли через мисливські станції, коли на них цькували собак. Наразі у нас три таких тварини,
– директор ведмежого притулку "Домажир" Ігор Николин.

Ці тварини не можуть повернутись до дикої природи, тому її частково відтворюють у притулку. Бурі мають дворазове харчування. 80 відсотків їхнього раціону – це овочі та фрукти, однак, їх вони мають собі шукати самі.


Бурі мають дворазове харчування

Ведмідь живе в природних умовах, тому шукає собі їжу сам. Ми її розкладаємо, ховаємо, десь в траву, між дерева, під камінчики,
– зазначила доглядачка за тваринами.

У розбудову центру понад мільйон євро інвестував благодійний фонд "Чотири лапи". Продовжують його утримувати за пожертви європейців. За два роки "Домажир" став дуже популярним місцем серед львів'ян. На вихідних місцеві приїжджають сюди цілими сім'ями.


Ведмеді живуть в природних умовах

За два роки площа притулку має збільшитись ще на 12 гектарів. Тоді тут зможуть розмістити тридцять тварин. Працює ведмежий притулок в усі дні, крім понеділка.

Теги: Новини України Новини Львова світ тварин
Джерело: 24 канал
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