На Львівщині учасник АТО вирощує полуницю

Полуничний рай площею десять соток. У селі Новосілка що на Львівщині, учасник АТО вирощує органічну полуницю. Микола Стецьків разом з дружиною уже третій рік висаджує десяток сортів ягід. А почалося подружнє захоплення після того, як у березні 2015 року чоловік повернуся з АТО й отримав земельну ділянку.

Усі види полуниці до фермерського господарства надходять з Італії. Разом з дружиною чоловік створив бізнес-план, залучив інвесторів та навіть взяв кредит. Зізнаються: спочатку було важко.

Для вирощування полуниці потрібно правильно підготувати ґрунт та постелити під кущі агроволокно і солому – так захищають рослини від бур'яну. Полуницю Микола постачає двом магазинам у Львові, а також окремим замовникам. Подружжя застосовує поширену в Європі послугу – "Збери собі сам", коли клієнти самі збирають ягоди на фермі.

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"Відчутно, що вона натуральна, полуницю можна пощупати, подивитися, скуштувати, вона вся смачна. Одразу видно, що вона домашня і відрізняється від того, що продають на базарі", – діляться враженнями покупці.

В обласній адміністрації кажуть: розвиток полуничного господарства на Львівщині має перспективи. Зокрема, цьому сприяють кліматичні умови. Відтак дрібних ферм в області, які вирощують цю ягоду на продаж, є чотири десятки. Проте чинників, які цей бізнес стримують, також не бракує.

"Низька купівельна спроможність. За останні декілька років по виробництву суниці ми зросли всього лише на 5-9%. Це зовсім небагато, розвиток інфраструктури стримує також, бо 30% продукції на ринку псується, вона викидається", – зазначив начальник управління агропромислового департаменту ЛОДА Ігор Вус.

Тим часом Микола Стецьків готовий ділитися досвідом з такими ж фермерами, а згодом – об'єднатися з ними в кооператив.