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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

165 тисяч людей звернулось до центрів допомоги учасникам АТО від початку війни, – волонтер

165 Читать новость на русском
333, 3 тисячі учасників бойових дій налічується сьогодні
333, 3 тисячі учасників бойових дій налічується сьогодні / 24 канал

У 15 областях України 3-й рік діють Центри допомоги учасникам АТО, які займаються соціальною реабілітацією бійців. Керівник ЦДУ АТО при Київській ОДА Світлана Шеповалова заявила, що майже вдвічі зросла кількість бійців, які потребують допомоги за 3 роки.

Про це йшлося на прес-брифінгу в "Укрінформі". Указом Президента України Петра Порошенка від 18 березня 2015-го року "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників АТО" і створювались ЦДУ АТО у великих містах та обласних центрах, орієнтовані на соціальну, медичну та психічну допомогу військовим.

Основні проблеми, з якими стикаються ветерани війни, – це проблема медичного обслуговування, виділення земельних ділянок та проблема з перевізниками. Де-факто не всі закони, соціальні гарантії, які були гарантовані державою, виконуються повною мірою,
– проінформувала Шеповалова.

Зі 165 тисяч звернень обробленими є 93%, зазначила волонтер. Центри на місцевому рівні розробили понад 200 проектів та комплексних програм для ветеранів, їхніх сімей та Героїв Небесної Сотні.

Керівник ЦДУ АТО при Київській ОДА додала, що загальноукраїнська статистика за роки роботи є печальною.

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Так, у 2015 році налічувалось 164, 3 тисячі учасників бойових дій. А на початку 2018 року цифра зросла більш ніж удвічі – до 333, 3 тисячі осіб. У 2018-му році людей з інвалідністю налічується 4734. У 2015-му році статистика щодо інвалідності не велася. А от кількість загиблих за три роки зросла теж удвічі: з 2697 до 4109 бійців.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Міністерство оборони України Операція Об'єднаних сил АТО
Джерело: 24 канал
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