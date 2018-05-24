На Львівщині відкрили Бескидський тунель

У четвер, 24 травня, офіційно відкрили Бескидський тунель. Перші поїзди через новий двоколійний Бескидський тунель рушать 25 травня. Його довжина становить 1 765 метрів, а глибина — 180 метрів. Ширина тунелю становить 10,5 метрів, висота — 8,5 метрів.

"Це – проект, завдяки якому Україна стає ще ближчою до Європейського Союзу, а Євросоюз – до України. Тут проходить до 40% наших транзитних вантажів у напрямку Західної і Центральної Європи", – написав на сторінці в Facebook президент України Петро Порошенко.

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Реконструкція одноколійного тунелю в Карпатах на перегоні Бескид – Скотарське тривала з 2013 року. Новий двоколійний Бескидський тунель зможе пропускати до 100 пар поїздів на добу зі швидкістю 60-70 км/год, у той час, як пропускна здатність одноколійного тунелю – до 47 поїздів зі швидкістю 15-40 км/год.

"Старий тунель буде використовуватися як евакуаційний. В тунелі знаходяться 3 евакуаційні змійки, довжиною 22 метри зі всім необхідним обладнанням. І через ці змійки можна перейти з нового тунелю в старий", – зазначив головний інженер з будівництва Володимир Харлан.

Загальна кошторисна вартість будівництва за проектом становить 102 мільйони євро. Гарантія експлуатації — 100 років. Бескидський тунель, побудований 1886 року, був єдиною одноколійною ділянкою на всій довжині V Критського коридору, що проходить територією Італії, Угорщини, Словаччини, України та Росії.



Територія Бескидського тунелю

Старий тунель зберігається як складова частина комплексу нового тунелю. Однак, він буде використовуватися як робоча штольня з обслуговування нового тунелю, а також для евакуації людей у ​​разі аварійних ситуацій.

Що таке Бескидський тунель? Він розташований у Карпатах, на Бескидському перевалі. Належить до 5-го Пан'європейського транспортного коридору (Італія - Словенія - Угорщина - Словаччина - Україна). Після завершення будівництва пропускна спроможність тунелю збільшиться з 47 до 100 пар поїздів на добу, а швидкість проходження зросте з 15-40 до 60-70 кілометрів на годину. Діючий одноколійний Бескидський тунель був побудований ще 1886 року. На сьогодні недостатня пропускна здатність тунелю завдає значних економічних збитків "Львівській залізниці".