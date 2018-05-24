15:43
24 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 17°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бабусі Володі Путіна. Бутафорний центр
Вєсті Кремля
22:44, 23 травня
Вєсті.UA. Політ Луценка. Нова професія Іво Бобула
Вєсті.UA
21:13, 23 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Львівщині відкрили Бескидський тунель

652 Читать новость на русском
Бескидський тунель
Бескидський тунель / dyvys.info

У четвер, 24 травня, офіційно відкрили Бескидський тунель. Перші поїзди через новий двоколійний Бескидський тунель рушать 25 травня. Його довжина становить 1 765 метрів, а глибина — 180 метрів. Ширина тунелю становить 10,5 метрів, висота — 8,5 метрів.

"Це – проект, завдяки якому Україна стає ще ближчою до Європейського Союзу, а Євросоюз – до України. Тут проходить до 40% наших транзитних вантажів у напрямку Західної і Центральної Європи", – написав на сторінці в Facebook президент України Петро Порошенко. 

Читайте також: "Укрзалізниця" запровадить безконтактні оплати за проїзд

Реконструкція одноколійного тунелю в Карпатах на перегоні Бескид – Скотарське тривала з 2013 року. Новий двоколійний Бескидський тунель зможе пропускати до 100 пар поїздів на добу зі швидкістю 60-70 км/год, у той час, як пропускна здатність одноколійного тунелю – до 47 поїздів зі швидкістю 15-40 км/год.

"Старий тунель буде використовуватися як евакуаційний. В тунелі знаходяться 3 евакуаційні змійки, довжиною 22 метри зі всім необхідним обладнанням. І через ці змійки можна перейти з нового тунелю в старий", – зазначив головний інженер з будівництва Володимир Харлан.

Загальна кошторисна вартість будівництва за проектом становить 102 мільйони євро. Гарантія експлуатації — 100 років. Бескидський тунель, побудований 1886 року, був єдиною одноколійною ділянкою на всій довжині V Критського коридору, що проходить територією Італії, Угорщини, Словаччини, України та Росії.

Територія Бескидського тунелю
Територія Бескидського тунелю

Старий тунель зберігається як складова частина комплексу нового тунелю. Однак, він буде використовуватися як робоча штольня з обслуговування нового тунелю, а також для евакуації людей у ​​разі аварійних ситуацій. 

Що таке Бескидський тунель? Він розташований у Карпатах, на Бескидському перевалі. Належить до 5-го Пан'європейського транспортного коридору (Італія - Словенія - Угорщина - Словаччина - Україна). Після завершення будівництва пропускна спроможність тунелю збільшиться з 47 до 100 пар поїздів на добу, а швидкість проходження зросте з 15-40 до 60-70 кілометрів на годину. Діючий одноколійний Бескидський тунель був побудований ще 1886 року. На сьогодні недостатня пропускна здатність тунелю завдає значних економічних збитків "Львівській залізниці".

Теги: Новини України Петро Порошенко Транспорт Новини Львова Укрзалізниця залізниця
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук