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      На Львівському безпековому форумі будуть шукати альтернативу Мінську та "Штайнмаєру", – Сироїд

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      Оксана Сироїд
      Оксана Сироїд / apostrophe.ua

      Головним результатом Львівського Безпекового форуму для України, що відбудеться наступного тижня у Львові, має бути альтернатива "формулі Штайнмаєра" та Мінському формату переговорів.

      Про це заявила співголова Львівського без пекового форуму, лідерка політичної партії "Об’єднання "Самопоміч" Оксана Сироїд.

      Вона наголосила, що загрози, які стоять зараз перед Україною, є як ніколи великими, оскільки президент Володимир Зеленський, по суті, готується виконувати план Кремля. І ці дії можуть призвести до втрати державності.

      В офісі Президента скільки завгодно можуть намагатися приховати правду від українців. Але ж ми прекрасно розуміємо: те, що називають формулою Штайнмаєра, насправді є планом Путіна. Усі кроки, до яких Україна останнім часом вдається у безпековому врегулюванні, спрямовані саме на виконання порядку денного Кремля,
       заявила Оксана Сироїд.

      Лідерка "Самопомочі" підкреслила, що всі зусилля України мають бути зосереджені на пошуку формули, яка враховуватиме, в першу чергу, українські інтереси.

      Жодних угод чи компромісів, які допоможуть Росії отримати контроль над Україною. Нам потрібно дбати про зростання нашого збройного потенціалу і отримати підтримку потужних союзників. Це і є "українська формула миру". Саме про неї будемо говорити з нашими партнерами під час Львівського безпекового форуму,
      – наголосила Оксана Сироїд.

      З 30 жовтня по 1 листопада у Львові вже втретє проходитиме Львівський безпековий форум. Цього року у ньому братимуть участь понад 200 авторитетних експертів та посадовців з більш, ніж з 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини тощо. Модераторами заходу будуть співголови форуму Бен Годжес, генерал-лейтенант американської армії у відставці, та Оксана Сироїд, лідерка партії "Самопоміч".

      Головна тема цьогорічного форуму – "Росія в Європі – старі помилки та нові виклики". Історія відносин Росії з Європою схожа на коливання маятника – чим теплішими вони стають, тим, з часом, більше загострюється протистояння між ними. Україна є географічним і геополітичним заручником цього коливання протягом багатьох століть. Від того яким кольором забарвлений на політичній карті Київ залежить хто є переможцем у протистоянні Європи та Росії. Чи може Росія бути рівноправним партнером для Європи не застосовуючи силу та страх? Яка справжня ціна російських грошей, вкладених у критичну інфраструктуру – газопроводи, медіа, демократичні інституції?

      blog_ava
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      Теги: Новини України Формула Штайнмаєра Оксана Сироїд Безпековий форум у Львові
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