На Львовском форуме по безопасности будут искать альтернативу Минску и "Штайнмайеру" – Сыроид

Главным результатом Львовского форума по безопасности для Украины, который состоится на следующей неделе во Львове, должна быть альтернатива "формуле Штайнмайера" и Минскому формату переговоров.

Об этом заявила сопредседатель Львовского форума по безопасности, лидер политической партии "Объединение "Самопомич Оксана Сыроид.

Она подчеркнула, что угрозы, которые сейчас стоят перед Украиной, являются как никогда большими, поскольку президент Владимир Зеленский, по сути, готовится выполнять план Кремля. И эти действия могут привести к потере государственности.

В офисе Президента сколько угодно могут пытаться скрыть правду от украинцев. Но мы прекрасно понимаем: то, что называют формулой Штайнмайера, на самом деле является планом Путина. Все шаги, к которым Украина в последнее время прибегает в условиях урегулирования по безопасности, направленные именно на выполнение повестки дня Кремля,

– заявила Оксана Сыроид.

Лидер "Самопомочи" подчеркнула, что все усилия Украины должны быть сосредоточены на поиске формулы, которая будет учитывать, в первую очередь, украинские интересы.

Никаких соглашений или компромиссов, которые помогут России получить контроль над Украиной. Нам нужно заботиться о росте нашего вооруженного потенциала и получить поддержку мощных союзников. Это и есть "украинская формула мира". Именно о ней будем говорить с нашими партнерами во время Львовского форума по безопасности,

– отметила Оксана Сыроид.

С 30 октября по 1 ноября во Львове уже в третий раз будет проходить Львовский форум по безопасности. В этом году в нем примут участие более 200 авторитетных экспертов и должностных лиц из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др. Модераторами мероприятия будут сопредседатели форума Бен Годжес, генерал-лейтенант американской армии в отставке, и Оксана Сыроид, лидер партии "Самопомич".

Главная тема форума – "Россия в Европе – старые ошибки и новые вызовы". История отношений России с Европой похожа на колебания маятника – чем теплее они становятся, тем со временем больше обостряется противостояние между ними. Украина является географическим и геополитическим заложником этого колебания на протяжении многих веков. От того, каким цветом окрашен на политической карте Киев зависит кто является победителем в противостоянии Европы и России. Может ли Россия быть равноправным партнером для Европы не применяя силу и страх? Какова настоящая цена российских денег, вложенных в критическую инфраструктуру – газопроводы, медиа, демократические институты?