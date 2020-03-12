17:13
12 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вічний президент Путін. Тіматі хоче "обнулитися"
      Вєсті Кремля
      22:21, 11 березня
      Вєсті.UA: Життя Богдана після відставки. Депутати ОПЗЖ відвідали агресора
      Вєсті.UA
      20:22, 11 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО

      На Маріупольському меткомбінаті ім. Ілліча завершили проєкт системи очищення за 31 млн доларів

      - Читать новость на русском
      Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча / golos.ua

      За словами гендиректора комбінату Тараса Шевченка, незабаром подібні газоочисні установки будуть встановлені на всіх доменних печах меткомбінату.

      На Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча, що входить до "Групи Метінвест", завершено будівництво сучасного комплексу аспіраційних систем для доменного виробництва.

      Вартість проєкту становить понад 31 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

      Будівництво комплексу було розпочалось у серпні 2019 року. Нова система дозволить суттєво покращити екологічну ситуацію в Маріуполі та в рази зменшити викиди пилу. Для видалення дрібних частинок використовується метод засмоктування їх із потоком повітря у трубопровід системи аспірації.

      Ключове в цій установці – рукавні фільтри. Ця установка відповідатиме як українським, так і європейським нормам,
      – сказав Сергій Голуб, керівник проєкту аспіраційних установок доменних печей ММК ім. Ілліча.

      За словами гендиректора комбінату Тараса Шевченка, незабаром подібні установки будуть встановлені на всіх доменних печах меткомбінату: "Це перший етап. Згідно з графіком протягом цього і наступного року подібні газоочисні установки будуть встановлені на всіх наших доменних печах".

      На комбінаті реалізується масштабний екологічний проєкт – реконструкція систем газоочистки всіх агломераційних машин (за допомогою даних машин створюється агломерат – основна сировина для виробництва чавуну чи сталі) і зони охолодження на п'яти з них. Вже до кінця квітня будуть запущені газоочисні комплекси на більшості агломашин.

      Місячний календар стрижок на березень: корисні поради
      сьогодні
      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новини України Новини Маріуполя Екологія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:08 Облікову ставку знову знизили: що це таке і чому вона змінить життя українців
      Юлія Поскробок
      сьогодні , 17:00 Дуже вчасний карантин
      Анна Маляр
      сьогодні , 09:03 Пандемія і заборона в’їзду до США: світові фондові ринки різко обвалилися
      Тетяна Панасюк
      11 березня , 19:42 Топ-5 електрокамінів
      сьогодні , 15:25 Останні дні "Беркута" – спогади і фото
      Анатолій Яворський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук