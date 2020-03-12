На Маріупольському меткомбінаті ім. Ілліча завершили проєкт системи очищення за 31 млн доларів

За словами гендиректора комбінату Тараса Шевченка, незабаром подібні газоочисні установки будуть встановлені на всіх доменних печах меткомбінату.

На Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча, що входить до "Групи Метінвест", завершено будівництво сучасного комплексу аспіраційних систем для доменного виробництва.

Вартість проєкту становить понад 31 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Будівництво комплексу було розпочалось у серпні 2019 року. Нова система дозволить суттєво покращити екологічну ситуацію в Маріуполі та в рази зменшити викиди пилу. Для видалення дрібних частинок використовується метод засмоктування їх із потоком повітря у трубопровід системи аспірації.

Ключове в цій установці – рукавні фільтри. Ця установка відповідатиме як українським, так і європейським нормам,

– сказав Сергій Голуб, керівник проєкту аспіраційних установок доменних печей ММК ім. Ілліча.

За словами гендиректора комбінату Тараса Шевченка, незабаром подібні установки будуть встановлені на всіх доменних печах меткомбінату: "Це перший етап. Згідно з графіком протягом цього і наступного року подібні газоочисні установки будуть встановлені на всіх наших доменних печах".

На комбінаті реалізується масштабний екологічний проєкт – реконструкція систем газоочистки всіх агломераційних машин (за допомогою даних машин створюється агломерат – основна сировина для виробництва чавуну чи сталі) і зони охолодження на п'яти з них. Вже до кінця квітня будуть запущені газоочисні комплекси на більшості агломашин.