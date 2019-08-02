На Миколаївщині стався витік небезпечної хімічної речовини: фото, відео

На станції Колосівка, що на Миколаївщині, з 60-тонної цистерни стався незначний витік хімічно-небезпечної речовини. Ймовірно, що це – бензол.

Відповідне повідомлення надійшло рятувальникам зранку 2 серпня, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Згідно з інформацією ДСНС, цистерну транспортували за межі населеного пункту на резервну колію, щоб уникнути затримки руху поїздів.



Фото з місця події

Туди найближчим часом має прибути аварійна бригада представника фірми-власника.

Рятувальники провели необхідні заміри: за результатами дослідження, вміст хімічно-небезпечної речовини у повітрі не перевищує норми.



Станція Колосівка розташована у Веселинівському районі Миколаївської області

Наразі працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій встановлюють причини інциденту.

ДСНС ліквідовує наслідки витоку: дивіться відео



Напередодні поблизу села Тартак на Вінниччині спалахнув один з вагонів електрички "Козятин – Жмеринка". Пасажирів одразу евакуювали, тому на щастя, ніхто не постраждав.