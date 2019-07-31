Під Жмеринкою під час руху загорілась електричка: моторошні фото

Поблизу села Тартак на Вінниччині спалахнув один з вагонів електрички "Козятин – Жмеринка". Пасажирів одразу евакуювали, тому на щастя, ніхто не постраждав.

Загоряння сталося у хвостовому вагоні потяга вранці близько 10 години, розповіли в ДСНС. Рятувальникам вже через годину вдалося повністю загасити вогонь.

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Водночас, в "Укрзалізниці" додали, що машиністи оперативно виявили загорання, тому евакуювали пасажирів з палаючої електрички.

Вагон, де відбулося загорання, був негайно відчеплений. Ніхто не постраждав,

– повідомили в "Укрзалізниці".



Під Жмеринкою електричка спалахнула під час руху / фото ДСНС

Після ліквідації пожежі електричка продовжила рух та прибула до Жмеринки разом із пасажирами.

Проте, інцидент завдав незручностей пасажирам інших потягів. Зокрема, через неможливість проїхати цією ділянкої колії, п'ять пасажирських та один приміський поїзд потрапили у годинну затримку.



Рятувальники ліквідували пожежу в електричці "Козятин – Жмеринка" / фото ДСНС

Пожежа в електричці під Жмеринкою: відео

Наразі фахівці встановлюють причину пожежі. В "Укрзалізниці" розпочали службове розслідування.



Ліквідація вогню в електричці під Жмеринкою / фото ДСНС



Рятувальники потушили палаючий вагон електрички "Козятин – Жмеринка" / фото ДСНС