На Миколаївщині знайшли застреленим кандидата у депутати

У Первомайську Миколаївської області знайшли тіло кандидата у депутати з вогнепальним пораненням. Головною версією слідство вважає самогубство.

Поряд з тілом кандидата лежала рушниця, повідомляє Національна поліція.

Видання "Престопности.нет" повідомляє, що йдеться про кандидата від "Опозиційного блоку" Василя Мосякіна. Той балотувався по мажоритарному округу №132.

Тіло виявили охоронці в гаражному боксі на комунальному підприємстві "Флора", де загиблий був директором. За попередньою інформацією, загиблий вистрелив собі у груді. Передсмертної записки не знайдено.



Список кандидатів у 132 одномандатному округу / сайт ЦВК

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