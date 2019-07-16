На Миколаївщині знайшли застреленим кандидата у депутати
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У Первомайську Миколаївської області знайшли тіло кандидата у депутати з вогнепальним пораненням. Головною версією слідство вважає самогубство.
Поряд з тілом кандидата лежала рушниця, повідомляє Національна поліція.
Видання "Престопности.нет" повідомляє, що йдеться про кандидата від "Опозиційного блоку" Василя Мосякіна. Той балотувався по мажоритарному округу №132.
Тіло виявили охоронці в гаражному боксі на комунальному підприємстві "Флора", де загиблий був директором. За попередньою інформацією, загиблий вистрелив собі у груді. Передсмертної записки не знайдено.
Список кандидатів у 132 одномандатному округу / сайт ЦВК
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Джерело: 24 канал
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