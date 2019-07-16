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      На Миколаївщині знайшли застреленим кандидата у депутати

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      Поліція виявила у боксі на підприємстві Первомайска тіло кандидата у депутати - фото ілюстративне
      Поліція виявила у боксі на підприємстві Первомайска тіло кандидата у депутати - фото ілюстративне / censor.net.ua

      У Первомайську Миколаївської області знайшли тіло кандидата у депутати з вогнепальним пораненням. Головною версією слідство вважає самогубство.

      Поряд з тілом кандидата лежала рушниця, повідомляє Національна поліція.

      Видання "Престопности.нет" повідомляє, що йдеться про кандидата від "Опозиційного блоку" Василя Мосякіна. Той балотувався по мажоритарному округу №132.

      Тіло виявили охоронці в гаражному боксі на комунальному підприємстві "Флора", де загиблий був директором. За попередньою інформацією, загиблий вистрелив собі у груді. Передсмертної записки не знайдено.

      Кандидати у депутати, 132 виборчий округ
      Список кандидатів у 132 одномандатному округу / сайт ЦВК

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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