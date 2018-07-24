На Місяці могло існувати життя – несподівана заява вчених

В історії Місяця існували два періоди, коли на його поверхні могло бути життя. Про це кажуть вчені з Вашингтонського університету.

Пише видання Phys.org.

За словами вчених, перший період був відразу після виникнення супутника 4 мільярди років тому. Другий період існував 3,5 мільярда років тому, під час піку вулканічної активності на супутнику Землі.

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Як припускають вчені, у ці періоди з надр Місяця вивергалася велика кількість гарячих газів, в тому числі водний пар. Це могло призвести до утворення водойм на поверхні супутника, що в результаті утворило б щільну атмосферу.

Як свідчать знімки, зроблені зондом Chandrayaan-1 і LCROSS, у місячній породі справді присутні молекули води. Також на поверхні Місяця є великі обсяги водного льоду.

Крім того, як припускають науковці, Місяць на ранній стадії існування міг мати магнітне поле, яке захищало потенційне життя від сонячного вітру.

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