На Одещині чоловік у маршрутці побив жінку

Поліція Одеської області ініціювала перевірку за фактом побиття жінки в маршрутному автобусі в Чорноморську.

Про це повідомляє Поліція Одеської області на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що правоохоронці виявили інформацію про інцидент в ході моніторингу мережі інтернет. Правоохоронці Чорноморського відділення поліції зареєстрували вказане повідомлення у встановленому законом порядку та почали його перевірку.

Попередньо встановлено, що подія сталася п’ять днів тому. Працівники поліції встановили та опитали жінку, яка постраждала внаслідок протиправних дій. Звертатися з заявою до поліції вона відмовилася,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці опитали водія і пасажирів маршрутки, які стали свідками цієї події, та встановили особу дебошира. Наразі проводяться заходи щодо з’ясування його місця перебування та притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством.