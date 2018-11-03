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      На Одещині матір задушила своє немовля, "щоб заспокоїти": відео

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      На Одещині матір задушила свою дитину
      На Одещині матір задушила свою дитину / Ілюстративне фото

      У місті Подільськ на Одещині жінка задушила свою 4-місячну дитину. Спершу жінка запевняла, що виявила свого сина мертвим, проте згодом зізналась у скоєному.

      Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

      Про смерть малюка стало відомо від фельдшера "швидкої", який, прибувши на виклик 1 листопада, констатував смерть дитини. Матір немовляти повідомила, що її син не хворів, вночі вона його нагодувала, переповила і вклала спати, а вранці виявила мертвим.

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      Проте на допиті жінка зізналася, що все відбулося по-іншому. За словами матері, немовля цілу ніч сильно плакало, жінка ніяк не могла його заспокоїти. Відтак, вона підійшла до дитини і закрила її рот рукою. Хлопчик затих, а пізніше з'ясувалося, що він задихнувся.

      Жінці оголосили підозру в умисному вбивстві, її вже затримали, вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Зловмисниці загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

      Дивіться відео, де матір розповідає, як задушила свою дитину:

       

      Теги: Новини України Жертви Новини Одеси Кримінальні новини Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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