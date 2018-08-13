На Одещині на найбільшому озері України зникли батько та син: подробиці

На Одещині рятувальники розшукують батька та сина, які 12 серпня пішли кататися на гумовому човні на озеро Ялпуг та не повернулися.

Про це інформує прес-служба ДСНС в Одеській області.

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12 серпня о 23:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення від жінки про те, що її чоловік 1961 року народження та син 2008 року народження о 17 годині пішли на озеро Ялпуг кататися на гумовому човні та не повернулись,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для пошукових робіт рятувальники залучили перше відділення державної пожежно-рятувальної частини №17, дві групи швидкого реагування Болградського відділення Ізмаїльського відділу ГУ Національної поліції в Одеській області.

Наразі пошуки зниклих тривають.

Зазначимо, що озеро Ялпуг є найбільшим в Україні, його площа становить 149 квадратних кілометрів.