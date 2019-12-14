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      На Одещині побудували трубопровід, яким качали алкоголь з Молдови: фото і відео

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      На Одещині виявили тисячу літрів нелегального алкоголю з Молдови / фото: ГПУ

      СБУ спільно з ГПУ накрили "ділків", які через спеціально організований трубопровід незаконно качали алкоголь з Молдови. Трубу знайшли у житловому будинку у селі Кучурган.

      Зараз вирішується питання про демонтаж трубопроводу до лінії кордону, повідомляє Генпрокуратура.

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      Під час слідчих дій правоохоронці знайшли 4 бочки об'ємом по 250 літрів, наповнені алкоголем. Загальний об'єм алкоголю становив 1 тисячу літрів. Також у будинку було ще сотня пустих пластикових бочок.

      Слідство вважає, що до справи можуть бути причетними службові та посадові особи правоохоронних органів, які вступили у змову з представниками комерційних структур. Незаконні схеми завдали важких збитків державі.

      Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про зловживання владою або службовим становищем. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.

      На Одещині зробили трубу, через яку качали алкоголь з Молдови: дивіться фото

      Газопровід, яким качали алкоголь з Молдови: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України ГПУ Молдова Алкоголь СБУ Служба безпеки України
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