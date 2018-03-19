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На Одещині шахраї постачали до лікарень технічний кисень замість медичного

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На Одещині шахраї постачали до лікарень технічний кисень замість медичного
На Одещині шахраї постачали до лікарень технічний кисень замість медичного / фото прес-служби поліції

В Одеській області підприємство надавало підроблені документи щодо походження кисню та його відповідності нормам ДСТУ. За попередніми даним сума збитків становить понад 6 мільйонів гривень. Окрім підприємства, до злочину можуть бути причетні і посадові особи медичних закладів.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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"Правоохоронцями були виявлені факти розтрати бюджетних коштів під час проведення публічних закупівель кисню медичного для закладів охорони здоров'я Одеського регіону. Крім того, що продукція постачалась за завищеними цінами, замість кисню медичного лікарні одержували технічний. Такий кисень міг становити загрозу для здоров'я пацієнтів та призвести до трагічних наслідків", – йдеться у повідомленні поліції.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів було встановлено місце придбання технічного кисню та методи його легалізації. Зокрема, складалися та видавалися документи з фальсифікованими відомостями. Замовники отримували продукцію разом з підтверджуючими документами, де виробником зазначався вітчизняний завод медичних приладів.

"Медичний" кисень не тільки не відповідав вимогам ДСТУ, його ринкова вартість була у кілька разів менша. За попередніми даним сума збитків становить понад 6 мільйонів гривень,
– кажуть у поліції.

Упродовж 14-15 березня працівники поліції провели санкціоновані обшуки на підприємстві. Правоохоронці вилучили "чорнову" бухгалтерію, 880 тисяч гривень, 1450 євро, понад тисячу доларів США, 62 тисячі російських рублів та інші матеріали, що мають значення для досудового розслідування.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Теги: Новини України Новини Одеси Поліція
Джерело: 24 Канал
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