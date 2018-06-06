На Одещині транслюють телеканали проросійських бойовиків Донбасу: фотодоказ

У Затоці Одеської області на телебаченні ведуть мовлення телеканали російських окупаційних сил Донеччини та Луганщини.

Відповідні фото на своїй сторінці у Facebook опублікувала екс-заступник голови Одеської облдержадміністрації Соломія Бобровська.

Вона також закликала вжити заходів Національну ради України з питань телебачення і радіомовлення та Міністерство інформаційної політики.

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Приїжджайте в Затоку Одеської області, подивитесь "Новороссию" і "Оплот"! Відразу в готелі, недалеко від моря, за 900 кілометрів від Донецька і 1200 – від країни-окупанта. І це не прикордонний район до "ПМР",

– мовиться у дописі Бобровської.

Згодом вона оновила свій допис і подякувала за оперативність правоохоронним органам, які прибули на місце.