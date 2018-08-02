На Одещині знайшли тіло хлопчика, якого шукали майже добу

На Одещині знайшли тіло 10-річного хлопчика, який 1 серпня разом з однокласником вийшов на Дністровський лиман.

Про це повідомляє ДСНС.

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"1 липня о 19:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що о 17:30 біля села Калаглія Овідіопольського району на саморобному плоту вийшов на воду Дністровського лиману та не повернувся хлопчик 2007 року народження" – йдеться у повідомленні служби.



На Одещині знайшли тіло хлопчика

Хлопці плавали на саморобному плоті, зробили його з пластикових пляшок. Один хлопець зміг врятуватися і дістатися землі, інший же – зник під водою. Знайшли тіло місцеві мешканці поблизу Білгород-Дністровська. Масштабна пошуково-рятувальна операція тривала майже протягом доби. Наразі правоохоронці ще встановлюють обставини події.

Обстежили значну територію водної поверхні, берег, позалучалися місцеві мешканці, Національна поліція, водолази. І тільки біля 12 години він був знайдений біля Білгород-Дністровського. Пошуки ускладнювалися вітром, течіями,

– зазначив представник прес-служби ДСНС Одещини Сергій Решетняк.