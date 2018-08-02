19:02
2 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 18°C
  • неділя
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські бойові священики. Зомбі-депутати
Вєсті Кремля
21:52, 1 серпня
Вєсті.UA. Подарунки для Порошенка. Кличко переймає досвід Шварцнеггера
Вєсті.UA
20:22, 1 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

На Одещині знайшли тіло хлопчика, якого шукали майже добу

308 Читать новость на русском
На Одещині знайшли тіло хлопчика, якого шукали майже добу
/ Фото з відкритих джерел

На Одещині знайшли тіло 10-річного хлопчика, який 1 серпня разом з однокласником вийшов на Дністровський лиман.

Про це повідомляє ДСНС

Читайте також: У притулку на Волині били дітей та скоювали щодо них сексуальні домагання

"1 липня о 19:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що о 17:30 біля села Калаглія Овідіопольського району на саморобному плоту вийшов на воду Дністровського лиману та не повернувся хлопчик 2007 року народження" – йдеться у повідомленні служби.

На Одещині знайшли тіло хлопчика
На Одещині знайшли тіло хлопчика

Хлопці плавали на саморобному плоті, зробили його з пластикових пляшок. Один хлопець зміг врятуватися і дістатися землі, інший же – зник під водою. Знайшли тіло місцеві мешканці поблизу Білгород-Дністровська. Масштабна пошуково-рятувальна операція тривала майже протягом доби. Наразі правоохоронці ще встановлюють обставини події.

Обстежили значну територію водної поверхні, берег, позалучалися місцеві мешканці, Національна поліція, водолази. І тільки біля 12 години він був знайдений біля Білгород-Дністровського. Пошуки ускладнювалися вітром, течіями,
– зазначив представник прес-служби ДСНС Одещини Сергій Решетняк.

 

Теги: Новини України Новини Одеси Діти і неповнолітні Жертви
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
В Ізраїлі Ялту назвали російським містом: фотодоказ
 30 жовтня 2017 , 17:53
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
"Дніпро" позбувся фінансування та підтримки, - Чигринський
 24 червня 2016 , 21:33
На одного з найкращих тренерів світу можуть завести кримінальну справу через мільйони в офшорах
 4 грудня 2016 , 15:02
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук