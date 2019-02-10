07:36
10 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто врік відомого тренера. Російська манія перейменування
      Вєсті Кремля
      18:15, 9 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Насіров. Лексика третього тисячоліття
      Вєсті.UA
      19:29, 9 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, 8 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Вибори як свято
      Згадати все
      00:50, 9 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      На Одещину посеред зими прилетіли пелікани та величезні чаплі: фото і відео

      193 Читать новость на русском
      На Одещину прилетіли пелікани та величезні чаплі: відео
      На Одещину прилетіли пелікани та величезні чаплі: відео / Ілюстративне фото

      На Одещині зафіксували на відео зграю кучерявих пеліканів, чий приліт є не характерним для лютого. Червонокнижних птахів помітили на території національного природного парку "Тузловські лимани".

      "Тут аж 12 рідкісних птахів, занесених до Червоної книги України та Міжнародного союзу охорони природи. Прилетівши, вони відразу почали активно борознити акваторію лиманів у пошуках риби", – повідомив у Facebook еколог Іван Русєв.

      Читайте також: В Одесі посеред вулиці розгулювало маленьке левеня: фото

       

      Опубліковано Ivan Rusev Понеділок, 4 лютого 2019 р.

      Водночас до національного парку раніше, ніж зазвичай, повернулися величезні білі чаплі.

      Їхній розмірений і величний політ, немов білих янголів, сповіщає про швидкі весняні зміни у природних екосистемах. Якщо повернуться морози, то відлетять до дельті Дунаю або на прибережні водойми Болгарії, для них це не проблема,
      – додав еколог.

      Це не єдині випадки, коли птахи повертаються в Україну посеред зими. Так, у середині січня 2018 року на Одещину прилетів фламінго. Птаха помітили теж у "Тузловських лиманах".

       

      blog_ava
      Обвалення Кримського мосту може спричинити катастрофу, – Тука
      сьогодні
      1509
      Теги: Новини України Екологія Світ тварин Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 9 лютого: плани спецслужб РФ із підпалу церков і затримання активістів у Києві
      9 лютого , 22:01 Головні новини 9 лютого: плани спецслужб РФ із підпалу церков і затримання активістів у Києві
      1451
      Жизнь по-лугански: мечта вырваться и добиться чего-то в жизни убита напрочь
      9 лютого , 22:00 Жизнь по-лугански: мечта вырваться и добиться чего-то в жизни убита напрочь
      Ольга Черненко 831
      Обіцянки на вітер: 5 кроків, які підірвали довіру до антикорупційних органів
      9 лютого , 21:30 Обіцянки на вітер: 5 кроків, які підірвали довіру до антикорупційних органів
      Олександра Дрік 276
      Темна конячка Аваков: на чий бік перейде міністр внутрішніх справ?
      9 лютого , 19:01 Темна конячка Аваков: на чий бік перейде міністр внутрішніх справ?
      Артем Овдієнко 1947
      Трамп идет на войну: в США начинается большое расследование
      9 лютого , 19:00 Трамп идет на войну: в США начинается большое расследование
      Іван Яковина 2094
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук