На Одещину посеред зими прилетіли пелікани та величезні чаплі: фото і відео

На Одещині зафіксували на відео зграю кучерявих пеліканів, чий приліт є не характерним для лютого. Червонокнижних птахів помітили на території національного природного парку "Тузловські лимани".

"Тут аж 12 рідкісних птахів, занесених до Червоної книги України та Міжнародного союзу охорони природи. Прилетівши, вони відразу почали активно борознити акваторію лиманів у пошуках риби", – повідомив у Facebook еколог Іван Русєв.

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Опубліковано Ivan Rusev Понеділок, 4 лютого 2019 р.

Водночас до національного парку раніше, ніж зазвичай, повернулися величезні білі чаплі.

Їхній розмірений і величний політ, немов білих янголів, сповіщає про швидкі весняні зміни у природних екосистемах. Якщо повернуться морози, то відлетять до дельті Дунаю або на прибережні водойми Болгарії, для них це не проблема,

– додав еколог.

Це не єдині випадки, коли птахи повертаються в Україну посеред зими. Так, у середині січня 2018 року на Одещину прилетів фламінго. Птаха помітили теж у "Тузловських лиманах".