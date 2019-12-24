На Одещину з тундри прилетіли рідкісні птахи: відео

У заповідник "Тузлівські лимани" на Одещині прилетіли 80 червонокнижних лебедів з тундри. Це дуже рідкісні для України птахи, занесені в Червону книгу.

Середовище проживання цих лебедів – тундра, і частіше за все їх можна зустріти на територіях від півночі Фенноскандії до дельти Колими, а також на західних островах Льодовитого океану. Про це у фейсбуці повідомив працівник заповідника Іван Русєв.

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А зимувати ці лебеді прилітають в Українське Причорномор'я. Наразі в заповіднику влаштувалися 80 особин цих птахів. З України в тундру лебеді відлітають на початку березня.

"На гніздування прилітають вже сформованими парами. У нашому парку, крім тундрового рідкісного лебедя, живе зараз ще лебідь-кликун (тільки на зимовище, як і тундровий), і лебідь-шипун", – додав працівник заповідника.

Дивіться відео з тундровими лебедями в заповіднику на Одещині: