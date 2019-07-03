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      На одеському пляжі помітили небезпечних тварин: відео

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      На одеському пляжі помітили скатів-хвостоколів
      На одеському пляжі помітили скатів-хвостоколів / moreproduct.com.ua

      На одеському узбережжі відпочивальники помітили скатів-хвостоколів. Отруйні тварини плавали неподалік берега на пляжі "Дельфін".

      Один з відпочивальників натрапив аж на чотирьох небезпечних тварин за шість метрів від берега.

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      Щоправда, сталося це близько 7 ранку, коли на пляжі ще не було людей. Після публікації відео у мережі серед користувачів виник переполох. Однак науковці заспокоюють, що скати-хвостоколи першими не нападають, та й взагалі є лякливими рибами.

      Чим небезпечні скати-хвостоколи?У цих тварин на хвостах розташовані тверді шипи з отрутою. Тому, якщо виявили їх у воді – не треба намагатися прогнати чи взяти у руки. Такий крок може стати смертельним.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Одеси Світ тварин Відпочинок
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