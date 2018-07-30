На одній із вулиць Києва обмежать рух транспорту: відома причина

У Києві з 1 серпня обмежать рух на вулиці Леонтовича. Такі заходи зумовлені проведенням капітального ремонту.

Про це інформують у "Київавтодорі".

Читайте також: "Дешево та сердито": у мережі показали, як ремонтують дороги на окупованій Луганщині

З 6:00 ранку 1 серпня 2018 року у зв’язку з виконанням робіт з капітального ремонту буде закрито рух транспорту по вулиці Леонтовича,

– йдеться у повідомленні.

У компанії просять водіїв бути уважними, заздалегідь обираючи інший маршрут руху а також з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.