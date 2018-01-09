На окупованому Донбасі від побоїв в СІЗО померло троє осіб, – правозахисник
На території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей у СІЗО перебувають люди, які потребують медичної допомоги. Однак бойовики відмовляються передати їх Україні на лікування.
Про це розповів в ефірі "Громадського радіо" керівник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський. За його словами, на непідконтрольній території Донбасу в СІЗО №17 померли три людини.
"Їх б’ють просто так сильно, що потім не можуть тих людей вилікувати. Ліків не вистачає", — пояснює причини правозахисник.
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При цьому ватажки непідконтрольних територій відмовляються передавати людей, які були засуджені українськими судами.
"У колонії №60 тримають ВІЛ-інфікованих людей. У так званій "ЛНР" зупинена практика профілактики ВІЛ та СНІД, а люди у ній постійно потребують. Це люди, які засуджені судами України, і яких не хочуть передавати. У них погіршується здоров’я і вони помирають, але "ЛНР" все рівно їх не передає", – розповідає Павло Лисянський про ситуацію в іншому місці позбавлення волі.
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